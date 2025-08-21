どんな色の上でもメモリがよく見える！「ヨクミエルーラー」を10月下旬に発売
株式会社レイメイ藤井
× メモリと下の色が同化して見えづらい。
◎ メモリの下に色がついて見やすいので工作で色画用紙を使う時にも便利。
× メモリと印刷文字が同化して見えづらい。
◎ メモリの下に色がついて見やすいので印刷に合わせて線を引きたい時や物の長さをはかる時に便利。
【安全な4つ角丸】 4つ角全てが丸くなっているので、安心・安全
【読み取りスペース】 読みたい所だけクリアに見える透明窓
【矢印メモリと大きな数字】 読み取りやすい矢印メモリと5cmごとの大きな数字
【5mm間隔メモリ】 5mm間隔が直感的にわかるメモリ
APJ1368A ブルー
APJ1368M グリーン
APJ1368V パープル
APJ1368P ピンク
「ヨクミエルーラー」はメモリの下に特殊印刷を施すことで、濃い色の上や白地に印刷された物の上でもメモリが見やすい直定規（15cm）です。
日々の学習や工作はもちろん、定規が必要となるさまざまな日常シーンにおいて「メモリが背景色と同化して見えづらい」といった不満を解消してくれるアイテムです。
■メモリが見やすい特殊印刷
＜濃い色の上に置いた場合＞
「一般的な透明定規」 「ヨクミエルーラー」
■その他、使いやすさにこだわった特徴
商品名：ヨクミエルーラー
価格：230円（税込253円）