Nintendo Switch(TM) 2『龍が如く 極２』登場キャラクターや東西歓楽街での街遊びを紹介

株式会社セガ

株式会社セガは、2025年11月13日（木）に発売予定のNintendo Switch(TM) 2用アクション・アドベンチャーゲーム『龍が如く 極２』について、登場人物やプレイスポットなどのゲーム情報を公開しました。

■ストーリー：東西の龍、激突

「消えた100億円事件」から1年。伝説の元極道“堂島の龍”・桐生一馬は、少女・遥と平穏な日々を送っていた。しかし、東城会五代目会長・寺田行雄の死をきっかけに、再び渡世へ戻ることになる。

弱体化した東城会を救うため、大阪へ向かった桐生を待ち受けていたのは、“関西の龍”の異名を持つ最強の極道・郷田龍司と、“ヤクザ狩りの女”と呼ばれる刑事・狭山薫という一人の女性だった。

東京・神室町と大阪・蒼天堀、二大都市を舞台に、覇権と復讐、そして隠された真実を巡る壮絶な戦いが繰り広げられる。

最後に勝利を掴むのは、関東か関西か。東西の龍が激突するその時、物語は新たなクライマックスへ――。

■登場キャラクター

東城会直系堂島組組長・堂島宗兵の実子

堂島大吾（出演：徳重聡）

憧れていた桐生に父親を殺されたと思い込み、荒れた生活を送っていた。しかし、桐生と再会して誤解が解けたことで、以前の活力あふれる姿を取り戻す。

そして、かつて自分を罠にはめた因縁の相手である近江連合の郷田龍司に借りを返すことを決意。近江連合本部に向かう桐生に同行し、抗争にその身を投じていく。

警視庁公安部外事二課の刑事

瓦次郎（出演：寺島進）

普段は沈着冷静で口数の少ない男だが、容疑者を前にすると躊躇なく発砲する、通称“鬼瓦”。ノンキャリアながら警視庁捜査一課の班長までも務めた敏腕刑事で、一時は伊達の上司でもあったが、20年前に神室町で起きたある事件によって拭う事の出来ない心の闇を抱えてしまう。

近江連合直参近江高島会会長

高島遼（出演：白竜）

40歳という若さで近江連合執行部の本部長を務めている。頭脳派の極道で、隙のない策謀をもって目的を果たす手腕は郷田会長からも高く買われている。しかしその功績とは裏腹に謀略に耽る彼の表情は読み難く、不可解な行動を見せ始める……。

府警組織犯罪対策部四課課長

別所勉（出演：木村祐一）

関西での組織犯罪対策の最高実力者であり通称“マムシの別所”と呼ばれる敏腕刑事。普段は飄々とした雰囲気の男だが、事態を冷静に判断して先を見通すことのできるキレ者。部下の刑事である狭山薫に桐生一馬の身辺警護を命じ、バックアップを行っていく。

警視庁公安部外事二課課長

倉橋渉（出演：木下ほうか）

アジア関連の組織犯罪捜査をしている警視正。神室町で発生した爆破事件を海外組織の犯行とみて、内偵捜査を進めている。冷静に捜査を進めていくが、全てを語らぬその表情の裏に何かを秘めているようにもうかがえる。

■街遊び：東京と大阪の歓楽街を堪能

本作の舞台は、東京・神室町と大阪・蒼天堀という巨大な歓楽街。街には多数の店舗が並び、食事をとったりミニゲームを楽しんだりできます。

プレイスポットとして、カメラマンになった気分でグラビアアイドルを撮影できる「グラビア撮影スタジオ」や、“トイレが遊び場”となる「トイレッツ」など、ユニークな遊びが存在します。他にも、ゴルフやダーツ、カラオケ、UFOキャッチャー、カジノ、麻雀、闘技場などが登場します。

・日本一の店舗を目指す「新・水商売アイランド」

「新・水商売アイランド」は、キャバクラの店長として店を盛り上げていくシミュレーションゲームです。桐生は、営業妨害でピンチに陥った「フォーシャイン」のオーナー・ユキと出会います。ユキは店を再建するため、全国No.1キャバクラを決める「キャバクラグランプリ」への参加を決意しました。ユキの熱意に心を動かされた桐生も、店長として彼女と一緒に大会に挑むことになります。

客の好みに合うキャストをつけられると、より多くのお金を使ってくれます。数十人に及ぶキャストの能力はそれぞれ異なり、成長すると能力が上がり、客をより満足させられます。客の好みを把握しながら、キャストを育てて売上を伸ばして、全国No.1キャバクラを目指しましょう！

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

【製品概要】

商品名：龍が如く 極２

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：2025年11月13日（木） 発売予定

価格：

パッケージ版・デジタル版 3,627円（税込3,990円）

龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック：5,445円（税込5,990円）

※セットパックはデジタル版のみ販売

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

出演：黒田崇矢、白竜、木村祐一、寺島進・渡哲也

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami2/

商品名：龍が如く 極

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：2025年11月13日（木） 発売予定

価格：2,709円（税込2,980円）

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami-switch/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。