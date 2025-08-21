¹âÀìÀ¸¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¹âÀì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÀ®²Ì
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü¡¢JICA²£ÉÍ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤ÇÂè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹âÀì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¶¦ÁÏÎÏ¡¡～¥¢¥Õ¥ê¥«¡ßÆüËÜ¡¦10Âå¤«¤é¤Î³«È¯²ÝÂê²ò·è～¡×¤òÄ¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤Î¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÀßÄê¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¹âÀìÀ¸¤«¤é²ò·èºö¤òÊç¤ë¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡Ö¹âÀì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÀìOI¡Ë¡×¤Î³èÆ°È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JICA¡¦¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½ ÃæÂ¼Íý»öÄ¹ÆÃÊÌÊäº´¤Ë¤è¤ë°§»¢¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ Áð´Ö½°µÄ±¡µÄ°÷¤ä¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ëµ»½Ñ¡¦¿¦¶È¶µ°éÂç¿Ã ¥Þ¥êー¡¦¥Þ¥ë¥»¥êー¥Ì¡¦¥é¥½¥í¥¢¥ê¥½¥¢³Õ²¼¤Ë¤è¤ë¼çÉÐ¥¹¥Ôー¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¹âÀìÀ¸Åù¤«¤é¹âÀìOI¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤â»²²Ã¼Ô¤Ø¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÀìOI¤Î¼õ¾Þ¥Áー¥à¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¹âÀìÀ¸¤Ë³«È¯²ÝÂê¤Ø¼è¤êÁÈ¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Îµ»½Ñ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸½¾ì¤Ç³è¤«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î³Ø¤Ó¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Î»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬¸ß¤¤¤ÎÃÎ¸«¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤²ò·èºö¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ç¡¢Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¤¬»öÌ³¶É¤È¤Ê¤ê¹âÀìOI¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³¹âÀìOI»öÌ³¶ÉÄ¹·óÆÃÌ¿Éû³ØÄ¹¤Ë¤è¤ë³µÍ×ÀâÌÀ¤Î¸å¡¢¹âÀìÀ¸¤È¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤ë³èÆ°È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¥±¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¤ÎÄ¹²¬¹âÀì¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿©ÎÁÌäÂê¤ò¤¤Î¤³¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥¨¥³¥½ー¥éー¥¯¥Ã¥«ー¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¤Î¤³¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ëÇÉ¸¯¤Î±§Éô¹âÀì¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î±ÉÍÜ¼ºÄ´ÌäÂê¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¿åÅÄÍÜ¿£¤È¤Õ¤ê¤«¤±¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÆ°ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¡£¸½ÃÏ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Îºî¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥¿¥Ê¥Ê¥ê¥Ü¹âÅùµ»½Ñ³Ø±¡¤Î¥Æ¥£¥Î»á¤â¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç¤Õ¤ê¤«¤±¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹âÀìÀ¸¤Îµ»½Ñ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¥Áー¥à¤ÎÌÚ¹¹ÄÅ¹âÀì¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¤Ë¤è¤ë¸ø³²¤òËÉ»ß¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¸½ÃÏ¤Î»ñºà¤Ç¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë»¦ÃîºÞ¤ò½¸Ãæ»¶ÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯ÅÙ¡¢ÅÏ¹ÒÍ½Äê¤ÎÈ¡´Û¹âÀì¤«¤é¤Ï¡¢¿å»º»ñ¸»¤Î¸Ï³é¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥»¥Í¥¬¥ë¤Îµù¶È¼Ô¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¡Öµû¤ÎÁ¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Êsafi box¡Ë¡×¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¡£Æ±¤¸¤¯ÅÏ¹ÒÍ½Äê¤ÎÄ¹²¬¹âÀì¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¥«¥«¥ª¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Î¸º¾¯¤äÇÀ²È¤Î¼ýÆþ¸º¾¯¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Á¥ãー¡¦ÌÚ¿Ý±Õ¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆóÉô¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥í¥¤¥È¡¡¥Èー¥Þ¥Ä ºäÅÄ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢ÁíÀª9Ì¾¤Î¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¹âÀìOI¤Î»²²Ã¼Ô¤Î³Ø¤Ó¡¢³èÆ°°ÕµÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¹âÀìÀ¸¤«¤é¤Ï¡ÖÅÏ¹ÒÁ°¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤È²¹¤«¤¯¡¢¿ÆÀÚ¤ÊÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ä¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤â¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¡¢¿¿·õ¤ËÁÏ°Õ¹©É×¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¹âÀìÀ¸¤Î»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥êー¡¦¥Þ¥ë¥»¥êー¥Ì¡¦¥é¥½¥í¥¢¥ê¥½¥¢Âç¿Ã³Õ²¼¤âÅÓÃæ¡¢¹âÀìÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤È¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Î¼ã¼Ô¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òº£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Îµ»½Ñ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹âÀìOI¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²ÝÂê¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î»ëÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼ã¼ê¿Íºà¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åý³ç¤È¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢¹âÀìOI¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¤È¥¬ー¥Ê¤Î¥¯¥ï¥á¡¦¥¨¥ó¥¯¥ë¥Þ²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¤È¤Î´Ö¤Ç³Ø½ÑÏ¢·È¶¨Äê¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÄ¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø µÜ²¼Éû³ØÄ¹¤¬È¯É½¡£
Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø »³²¼Íý»ö·óÉû³ØÄ¹¤«¤é¤Î¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹âÀìOI¤¬¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Îµ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î³èÆ°¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Ï¢·È¤È¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÉÐ¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¦¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ëµ»½Ñ¡¦¿¦¶È¶µ°éÂç¿Ã ¥Þ¥êー¡¦¥Þ¥ë¥»¥êー¥Ì¡¦¥é¥½¥í¥¢¥ê¥½¥¢³Õ²¼
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¤È¥¬ー¥Ê¤Î¥¯¥ï¥á¡¦¥¨¥ó¥¯¥ë¥Þ²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¤È¤Î´Ö¤Ç³Ø½ÑÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡ÊµÜ²¼Éû³ØÄ¹¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô ½¸¹ç¼Ì¿¿
