ゼロフィールド社が提供する暗号資産マイニングマシン・GPUサーバー導入時にサブスククレジット利用可能に

テモナ株式会社

サブスク事業支援を展開するテモナ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐川 隼人、証券コード：3985）の100％子会社、サブスクソリューションズ株式会社は、このたび高性能GPUサーバーおよび暗号資産マイニングマシンの企画・販売を行う株式会社ゼロフィールドにて、サブスク型ファイナンスサービス「サブスククレジット」の取り扱いを開始しました。

マイニングマシンやGPUサーバーは、ブロックチェーン・Web3・AI分野における演算基盤として不可欠ですが、導入には1台あたり数百万円～数億規模の導入費用が発生します。こうした資金的なハードルを取り払うべくサブスククレジットの取り扱いを開始することで、より多くの事業者に柔軟な機器調達手段を提供できるようになりました。

■「サブスククレジット」とは

サブスクソリューションズ株式会社が事業者に代わって、機器・設備を一括購入し、利用企業へ月額型サブスクで提供します。途中返却または所有が選択できるレンタル＋割賦＋リースの新たなファイナンスサービスです。新品・中古を問わず利用可能、で契約期間は6ヶ月から最長5年まで柔軟に対応しています。

https://subsc-credit.temona.co.jp/

＜主な特徴＞

機器の導入の際に当サービスを利用することでリースよりも安く(※)支払いをサブスクで分割化できるとともに、レンタル（途中返却可能）又は自社所有が選択できる。

※途中返却時は総額で割安となります。また料率に関してはリース/割賦料率1.85%～の元利均等方式を根拠として表記しています。

■今後の展望

ゼロフィールドでの導入により、先端インフラ機器を必要とする法人・スタートアップ・研究機関などの導入障壁を大幅に引き下げることが可能となりました。サブスクソリューションズは、今後もさまざまな業界で“高額設備導入の壁”を取り払い、「サブスクで世の中を豊かに」してまいります。

■会社概要

株式会社ゼロフィールド

先端技術で人と社会を自由にするゼロフィールドは技術活用の基盤をつくる企業です。ブロックチェーン、スマートコントラクト、AI、機械学習など、テクノロジー技術は常に進歩し続け、私たちの日常に浸透しています。ゼロフィールドは、誰もが先端技術を活用でき、今よりもっと自由な社会にするための基盤づくりをしています。

URL：https://zerofield.biz

サブスクソリューションズ株式会社

サブスクソリューションズ株式会社は、テモナ株式会社（東証スタンダード市場上場、証券コード：3985）の100%子会社として設立されました。サブスクリプションビジネスの立ち上げ支援から運営サポート、既存顧客との取引継続を支援するソリューションなど、サブスクリプション事業者向けにファイナンスやSaaSソリューションを提供し、ビジネスの成功をサポートしています。主なサービスには、企業向け機器を月額制で提供する「サブスククレジット」や、法人向けの機器を月額で導入できるプラットフォーム「キキトク」などがあります。



会社名： サブスクソリューションズ株式会社（テモナ100%子会社）

代表者： 代表取締役社長 佐川 隼人

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-2-3 帝都青山ビル6F

設立： 2024年11月

URL： https://subsc-solutions.co.jp/

事業内容：サブスクリプション事業者向けのファイナンスおよびSaaSソリューションの提供

テモナ株式会社

テモナ株式会社は、「てもなく（＝簡単に、たやすく）」という古語を社名の由来とし、「サブスクで世の中を豊かに」というパーパスのもと、サブスクリプション型ビジネスの支援に特化したサービスを展開しています。主力サービス「サブスクストア」は、定期購入モデルの構築・運用を支えるシステムとして多くの事業者に利用されており、導入支援やマーケティングサポートも提供しています。さらに、リアル店舗とECを融合したマーケットの提供にも注力し、店頭での顧客接点を起点に、オンラインでの関係性を継続・深化させる仕組みも構築しています。システム提供だけでなく、導入支援やマーケティングなど多面的なサポートを行い、サブスクを通じて企業の成長を支援します。



会社名： テモナ株式会社（証券コード：3985）

代表者： 代表取締役社長 佐川 隼人

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-2-3 帝都青山ビル6F

設立： 2008年10月

URL： https://temona.co.jp/

事業内容：サブスクリプションに関わる各種支援事業

