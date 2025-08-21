GPS追跡デバイス市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年8月に調査報告書を発表したと発表したのである。, GPSトラッキングデバイス市場は、タイプ別（スタンドアロンGPSトラッカー、OBD GPSデバイス、アドバンストラッカー、アセットトラッカー、パーソナルトラッカー、ビークルトラッカー、データロガー、データプッシャー、データプラー、その他）、展開別（商用車、貨物・コンテナ、その他）、用途別（車両追跡、フリート管理、レンタカーサービス、盗難車回収、アセットトラッキング、設備・機械、貨物・貨物、パーソナルトラッキング、高齢者・患者安全、フィットネス・スポーツ、ペット追跡）；コンポーネント別（GPSロガー、パーソナルGPSトラッカー、リアルタイムGPSトラッカー）；産業別（運輸・物流、建設・重機、政府・防衛、石油・ガス、金属・鉱業、小売・電子商取引、ヘルスケア、自動車・航空宇宙、エネルギー・公益事業、その他）；地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ） - 世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）は、GPS追跡デバイス市場の予測評価を提供するものである。本報告書は、成長要因、市場機会、課題、脅威など、GPS追跡デバイス市場におけるいくつかの主要な市場ダイナミクスを強調しているのである。
GPS追跡デバイス市場概要
GPS追跡デバイスとは、グローバル・ポジショニング・システムを利用して車両、資産、または個人のリアルタイム位置を特定し監視する小型電子ユニットである。これらのデバイスは衛星信号を受信し、携帯通信、Wi-Fi、または衛星ネットワークを介して位置データを中央サーバーやモバイルアプリケーションに送信する。フリート管理、物流、個人の安全、資産追跡に広く利用されており、GPSトラッカーはセキュリティ、効率性、透明性の向上に寄与する。先進的なモデルでは、ジオフェンシング、速度監視、走行履歴記録といった機能も備えている。企業や個人は、業務の最適化、コスト削減、盗難防止、貴重な資源の確実な監視のためにこれらを活用しているのである。
Surveyreportsの専門家によるGPS追跡デバイス市場の分析によれば、2025年における市場規模は43億米ドルであった。さらに、2035年末までに128億米ドルに達すると予測されている。予測期間2025年から2035年の間、市場は約
12.8% のCAGRで成長すると提案されているのである。
SurveyreportsのアナリストによるGPS追跡デバイス市場の定性的分析によれば、GPS追跡デバイスの市場規模は次の要因によって拡大すると考えられるのである 高まるリアルタイム資産追跡のニーズ, 高まる車両セキュリティへの懸念, 増加する車両管理ソリューションの導入, 個人の安全とセキュリティに対する需要の高まり. Some of the significant parties in the market for Gps Tracking Device are カルアンプ株式会社, 株式会社オルコム, シエラワイヤレス, 深セン自美IOT有限公司Ltd., Queclink Wireless Solutions Co.Ltd., テルトニカ・ネットワークス, アトラック・テクノロジー, ジオタブ株式会社, 株式会社ミートラックグループLtd., トラッキモ株式会社, スターコムシステムインターナショナル, トムトムインターナショナルBV.
