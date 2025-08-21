中国料理「彩龍」新料理長 南 暢（みなみ のぶ）が就任　ホテル開業27周年を共に祝う、料理長就任特別メニューを販売

相鉄ホテル株式会社香港伝統の技と南料理長の感性が織りなす北京ダックや、伊勢海老の逸品を堪能できる、就任記念コース

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2025年9月24日（水）に開業27周年を迎えます。

中国料理「彩龍」(3F)では新料理長として南 暢（みなみ のぶ）が就任いたします。これを記念し、 特別なディナーコースやこだわりの単品メニューを期間限定で販売いたします。

伝統を重んじながらも時代の感性を取り入れ、本場で習得した華麗な技や食材選びを大切に作り上げる広東料理を、ホテルならではの上質なおもてなしでご提供する中国料理「彩龍」。1998年のホテル開業と同時に入社以来、27年にわたり「彩龍」一筋に経験を積み重ねてきた南が、ホテル開業27周年という節目に、新たな時代を切り開く新料理長として就任いたしました。南が手掛ける就任記念ディナーコースでは、専用窯で焼き上げる「北京ダック」をワゴンで切り分け、皮だけでなく肉も味わえる香港伝統のスタイルでご提供。強火で皮を香ばしく、弱火でじっくりと火を通すことで、皮はパリパリ、肉はしっとりとジューシーに仕上げます。9月はホテル開業月限定特典として、北京ダックをお好きなだけ追加ご注文いただけます。また、三崎漁港直送の旬の魚は、広東料理伝統の熟成魚醤ソースを使い、ふんわりとした食感と香り豊かな味わいを実現。さらに、「伊勢海老の濃厚スープ仕立て 伊府麺添え」は、ぷりぷりの伊勢海老にコク深いソースを絡め、仕上げには中国五大麺の一つ「伊府麺（いーふうめん）」と合わせて余すことなくお楽しみいただけます。また、南が本場香港に何度も足を運び、生み出したシグネチャー料理「広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ」は、山梨県・八ヶ岳中村農場の「八ヶ岳麦芽赤鶏」を贅沢に使用した濃厚な鶏出汁に、もっちりとした国産米粉の平打ち麺が絡む逸品。こちらは単品またはセットメニューでもご注文いただけます。

旬を大切にした素材の旨味を最大限に引き出す調理方法を使い分け、食材の美味しさをダイナミックに表現した新調理長 南のお料理をぜひこの機会にご賞味ください。開業27周年を迎えるホテルに、新たな息吹を吹き込む本格中国料理「彩龍」で、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

【中国料理「彩龍」南料理長就任特別コース 概要】

少人数からご利用いただける個室も完備した中国料理「彩龍」（3F）

■期間：9月1日（月）～10月31日（金）

■営業時間：

ランチタイム 月～金 11:30-15:30(最終入店14:30)

土日祝 11:30-16:00(最終入店15:00)

ディナータイム 月～土 17:30-22:00(最終入店21:00)

日祝 17:30-21:00(最終入店20:00)

■料金：南料理長就任特別コース 13,000円

【料理長就任特別コース メニュー】

・広東風焼物入り前菜盛り合わせ

・松茸と海のコラーゲン入り上湯スープ

・窯焼き北京ダック 香港スタイル ～ワゴンカッティングサービス～

・三崎漁港から届いた旬魚 熟成魚醤蒸籠蒸し

・伊勢海老の濃厚スープ仕立て 伊府麺添え

・干し貝柱と和牛入り卵白チャーハン

・點心師による自家製香港スイーツ

※9月の開業月特典として、北京ダックをお好きなだけお楽しみいただけます。おかわりは巻いた状態でご提供。

【新料理長 南のシグネチャー料理 広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ】

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/sairyu/窯焼き北京ダック 香港スタイル三崎漁港から届いた旬魚 熟成魚醤蒸籠蒸し伊勢海老の濃厚スープ仕立て 伊府麺添え

3,500円 2026年3月31日まで

広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ

【新料理長 南のシグネチャー料理 広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ】

単品3,500円 2026年3月31日まで

八ヶ岳麦芽赤鶏をじっくりと煮出した、芳醇で深みのある鶏出汁スープに、もっちりとした

国産米粉の平打ち麺をあわせました。三崎漁港直送の旬魚や鮑、帆立などの贅沢な海鮮と、契約農家「中台菜園」から届く新鮮な国産中国野菜が、彩りと季節感を添えます。お好みで自家製辣椒醤を加えることで、旨味と香りがより一層引き立つ一杯です。器には、料理長が自ら選んだ有田焼を使用。白磁の美しさが食材の彩りを引き立て、厚みのあるつくりが料理の温かさを保ちます。日本の伝統美に、実用性を兼ね備えた器も楽しみの一つとして、料理長 南ならではの広東スタイルをぜひご堪能ください。

■ランチセット(平日限定) 5,500円もご用意しております。

セット内容：三種点心盛り合わせ、広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ、本日のデザート

※「中台農園」：大自然に囲まれた千葉 北総の大地で、旬の中国野菜を惜しみない手間と良質な土で

栽培している農園。

備考：

※記載料金には、消費税とサービス料が含まれます。

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※写真はイメージです。

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 045-411-1188 (10：00～19：00）

https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/sairyu/

