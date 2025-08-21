「全国物産展 JAPAN SELECT 推しうまーけっと2025」開催！

TSP太陽株式会社

TSP太陽株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：池澤 嘉悟）がイベントの企画、運営、会場設営など全般を手掛ける「全国物産展 JAPAN SELECT 推しうまーけっと2025」の開催をお知らせします。

東京都及び公益財団法人 東京観光財団が主催し、第1回は2025年９月6日（土）～7日（日）の2日間、イオンモールむさし村山、第2回は、９月12日（金）～15日（月・祝）の4日間、KITTE丸の内にて開催いたします。本イベントは、全国のアンテナショップ等と連携し、日本全国の“イチ推し”の美味しい特産品を集め、食を通じて47都道府県の魅力を感じていただき、来場者皆様の“推し”を見つけていただくイベントです。

イベント会場では、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄のエリアに分け、各都道府県の“推し”の特産品を販売します。お菓子、ドリンク、おつまみ、ご飯のお供などバリエーション豊かな商品が勢揃い！皆さんの“推し”の逸品が見つかるラインアップとなっています。第1回開催のイオンモールむさし村山と第2回開催のKITTE丸の内それぞれの会場で“推し”を探すのもオススメです。

商品販売以外にも、ご当地キャラクターなどが出演する「魅力発信ステージ」や2024年に発生した能登半島地震、山形県北部豪雨災害の復興を応援する「被災地応援コーナー」、自治体が出展する「ご当地ブース」、イベント限定のご当地おにぎり、全国各地限定のサイダー、ポテトチップス、アイスなどを販売する「ご当地推しうまコーナー」、3,000円以上お買い上げの方を対象に特産品などが当たる「推しうまガチャコーナー」など魅力溢れるコンテンツが揃っています。

【実施概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/137_1_421e80c53e0790fe5fa04d074509b350.jpg?v=202508210427 ]【同時開催！】オンラインでどこでも参加！全国推し発見クイズラリー

日本各地の特産品、グルメや観光情報にまつわるクイズに答え、正解数に応じて応募すると抽選で賞品が当たります。「推しうまーけっと2025」の物産展会場に行って、デジタルスタンプをゲットすると、さらに応募口数を増やせます！コンプリート目指してチャレンジしよう！

https://tokyo-antennashop.jp/quiz-rally/

さらに10月下旬からは、毎年人気の「都内アンテナショップ周遊・スタンプラリー」を開始予定です！[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/137_2_5bdd02a5a022ed03c87ed21e77181b3f.jpg?v=202508210427 ]

※公式SNSではキャンペーンを行います。８月21日（木）から９月15日（月・祝） の期間中、公式アカウントのフォロー＆対象投稿にいいね、引用リポストで応募できます。最新情報は公式SNSよりご確認ください。

＜特設サイト＞＜X（旧Twitter）＞＜Instagram＞

【イベント詳細に関する一般の方からの問い合わせ先】

アンテナショップイベント運営事務局

TEL：070-1372-2733（平日10時～18時)

MAIL：info-tokyo-antennashop@tsp-work.jp

※イベント期間内の土日祝日は営業

【運営会社 会社概要】

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。