【JPIセミナー】自民党「”フェムテック振興議員連盟”における活動報告、政府の取り組み・今後の振興策の最前線」8月28日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、自民党「フェムテック振興議員連盟」事務局長 外務副大臣 衆議院議員 宮路 拓馬 氏を招聘し、自民党「フェムテック振興議員連盟」における活動報告、政府の取り組み・今後の振興策の最前線について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17416(https://www.jpi.co.jp/seminar/17416?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

最新の市場環境を踏まえた

自民党「フェムテック振興議員連盟」における活動報告、政府の取り組み・今後の振興策の最前線

〔開催日時〕

2025年08月28日(木) 16:30 - 18:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

自民党「フェムテック振興議員連盟」事務局長

外務副大臣

衆議院議員

宮路 拓馬 氏

〔講義概要〕

少子高齢化が進む中、イノベーション創出の鍵は「多様で公正な社会」の実現にある。自民党議員で構成するフェムテック議連は、これまでタブー視されがちだった生理・更年期など女性の健康課題を真正面から議論し続け、設立時に掲げた主な課題、すべてに関する提言を完了。2025年に新たなフェーズに進んだ。国内市場が踊り場にあると言われる今こそ、堅調な海外市場の動向を参考に、キャズムを超えて成長すべき時期にある。

本講演では、2025年5月に出した第四次提言の最新の内容、フェムテック振興策の最前線をお届けする。

〔講義項目〕

1．フェムテック議連設立の経緯

2．市場が置かれている状況

3．議連での議論の過程

4．提言内容と結果

5．議連や振興施策の今後

6．関連質疑応答

7．名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,690円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17416(https://www.jpi.co.jp/seminar/17416?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。