TechMagic、 ヒューマノイドによる「食の未来」実現へ

サイエンスとテクノロジーの力で、人類がより創造的に生きる世界の実現を目指すTechMagic株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：白木裕士、以下 「テックマジック」）は、これまで蓄積してきた調理ロボット/業務ロボットの技術と、ヒューマノイドロボットを融合させたシナジーにより、新たな「食の未来」を切り拓く取り組みを開始しました。

本プロジェクトは、食の現場をより創造的で楽しいものにしていきたいというテックマジックのこれまでの取り組みを加速させるとともに、日本を含め、地球規模で、次世代の持続可能な労働インフラを創造していくための一歩となります。

■背景と目的

TechMagicは、炒める・揚げる・茹でるといった多様な調理ロボットや、食品工場での盛付け・洗浄・秤量・積付といった工程を自動化する業務用ロボットを通じて、すでに人の「手」や「判断」を再現・拡張する領域を開拓してきました。

本プロジェクトでは、これまで蓄積してきた制御技術・視覚認識・動作学習といった知能ロボティクス技術をさらに進化させ、ヒューマノイドロボットの社会実装を通じて、まずは食産業での価値創造、ひいては、人口減少の続く日本の持続可能な労働インフラへとつなげてまいります。

■食の未来におけるヒューマノイドロボットの具体的活用例

- 飲食店舗や工場における盛付け・仕分け・運搬など繰り返し作業の自動化- 調理ロボット等と連携した完全無人オペレーション- 感情・行動認識技術を活用した接客補助や店舗運営の最適化- AI×ハンド技術による食材調理の柔軟対応- ロボットの遠隔操作や学習によるノウハウの共有

■採用・投資家の皆様へ

テックマジックでは、本プロジェクトを共に牽引するAI・ロボティクス・制御技術・UI/UXなど幅広い分野の仲間を募集しております。（現在募集職種→https://hrmos.co/pages/techmagic/jobs）

また、長期的な視点で共に未来を創る投資家・事業パートナーの方々との連携も積極的に推進してまいります。

■テックマジックについて

■TechMagic株式会社 会社概要

社名: TechMagic株式会社

本社: 東京都江東区青海2‐5‐10 テレコムセンタービル西棟19階

設立: 2018年2月1日

代表者: 代表取締役社長 白木 裕士

URL: https://techmagic.co.jp/

テックマジックは、2018年2月に設立。「サイエンスとテクノロジーの力で人類が創造的に生きる世界を実現する」をパーパスに掲げ、食を取り巻く多くの企業が直面する人手不足を解消し、人がより付加価値の高い業務に従事し、生産性の高い社会を実現するために、最新のAIやロボット技術を高度に融合した各種プロダクトの企画、設計、販売、保守を行っています。

■TechMagic株式会社 事業内容

1. 調理ロボット事業

主に大手飲食チェーン店の厨房内における一連の調理工程を、ハードウェアとソフトウェア両方の技術を高度に融合して自動化します。料理の味やおもてなし品質はそのままに、調理工程に付随する人件費を抑制し店舗生産性を高めます。業務軽減でなく、スタッフ一人単位の省人化を既存店舗でも導入可能なコンパクト且つ高効率なプロダクトで実現。顧客の用途に応じ、幅広い調理方法・提供プロセスに対応します。

2. 業務ロボット事業

食品工場やセントラルキッチンで行われる、不定形食品の定量盛り付け、秤量、積付や洗浄後の食器仕分けなどの単純作業を知能ロボットによって自動化します。これにより、業務軽減と労務費用の削減だけでなく、施設業務全体のスループットを最大化し、生産性向上に貢献します。

