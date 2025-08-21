【ルイ・ヴィトン】「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」のキャンペーンを発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社@Steven Meisel

ルイ・ヴィトンは、コスメティック・クリエイティブ・ディレクター パット・マクグラス(デイム・コマンダー)が手掛けたメゾン初のビューティー・コレクション「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」のデビューキャンペーンを発表。スティーヴン・マイゼルが撮影を担当し、ダミアン・クリスルが監督したこのデビューキャンペーンには、韓国を代表する女優兼モデルで、メゾンのアンバサダーを務めるチョン・ホヨンが、モデルのアイダ・ハイナー、チュ・ウォン、そしてアワー・オディアンと共に登場。ルイ・ヴィトンが描くフェミニニティとエンパワーメントのビジョンを体現します。コレクションの鮮やかなカラーパレットを際立たせたキャンペーンは、非日常的なデスティネーションを巡る旅へのインビテーション。まるで現実と夢の境界線を曖昧にするかのように、鮮やかな深紅の砂漠と淡いピンクの湖が背景に広がります。

ビューティーを、ライフスタイルとして、体験として、そして独自の芸術形態として再定義する本コレクションは、ラグジュアリービューティーの新たなスタンダードを打ち立てます。コレクションは、55色の「LV ルージュ」リップスティック、光り輝く10色の「LV バーム」リップバーム、そして色彩のハーモニーを奏でる8つの「LV オンブル」アイシャドウパレットで展開。高品質な成分を使用した製品は、コンスタンティン・グルチッチのデザインによるサステナブルでレフィル可能なケースに収められています。ルイ・ヴィトンの核心であるトランク製造の伝統、芸術性、そして文化的ビジョンが反映された各アイテムは、マクグラスらしいひねりが加えられ、誰もが憧れる品に仕上がっています。

当キャンペーンは、8月20日(水)よりルイ・ヴィトンのデジタルプラットフォームで展開され、広告は

8月20日(水)より中国で、8月29日(金)からは世界中で展開がはじまります。

「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」は、2025年8月20日(水)より、アイシャドウパレットを除く全製品が中国限定で先行発売中。

2025年8月25日(月)より全世界を対象にオンライン先行、続いて、8月29日(金)より、ルイ・ヴィトンの一部店舗および louisvuitton.comにて発売されます。

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

