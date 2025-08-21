FNJ ½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·¡×3ÃÊ³¬ÌÜ¤ò³ÍÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÍÀ¾ Ë¡¢°Ê²¼¡ÖFNJ¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤è¤ê¡¢¡Ö½÷À¤Î¿¦¶ÈÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡Ê½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·¡×Ç§Äê¤ÎºÇ¹â°Ì¡Ê3ÃÊ³¬ÌÜ¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢¡ÖºÎÍÑ¡×¡Ö·ÑÂ³½¢¶È¡×¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¡¦Æ¯¤Êý¡×¡Ö´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³ー¥¹¡×¤Î5¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¤Ë¤Î¤ßÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤È±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤¬Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â´ÉÍý¿¦¤ËÀê¤á¤ë½÷ÀÈæÎ¨¤Ï20.0%¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤È¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ10.7%¢¨£±¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÉôÄ¹¿¦µé¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2025Ç¯8·î¸½ºß¤Ç½÷ÀÈæÎ¨¤¬40¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤¬FNJ¤Î¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FNJ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¤ÈÀè¿Ê¤Îµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢100Ç¯À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö100Ç¯À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë²ñ¼Ò¡×¤òÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÎ¾Î©
°éµÙÉüµ¢»Ù±ç¥×¥é¥ó¥·ー¥È¤Î³èÍÑ¤äÌÌÃÌ¤Ë¤è¤ë¥¹¥àー¥º¤ÊÉü¿¦»Ù±ç¡¢¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ーÍøÍÑÈñÍÑ¤Î½õÀ®¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸½¤Î»¤Þ¤Ç¤ÎÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£². µÙ²ËÀ©ÅÙ
»Ò¤Î´Ç¸îÅùµÙ²Ë¤Ç¤Ï¡¢½ýÉÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æþ±à¼°¡¢±¿Æ°²ñ¡¢¼ø¶È»²´Ñ¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸«¼é¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³. ½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¡¢ºßÂð¶ÐÌ³À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½¢¶È·ÁÂÖ¤òÀ°È÷¤·¡¢¼Ò°÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´. ¸¦½¤À©ÅÙ
°é»ù¤ä²ð¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâÀ©ÅÙ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¸¦½¤¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ. ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¿ä¿Ê
²ÈÄí¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ï½÷À¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤Î°é»ù»²²Ã¤â½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÎÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ï60¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤ë40.5%¢¨£²¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡
ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹Í¤¨¤òÂº½Å¤·¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤¬ÁÏ¶È°ÊÍèFNJ¤Ë¤ÏÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾åµ»Üºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò°÷¤¬¸ß¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¹ç¤¤¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
FNJ¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·¡×Ç§Äê¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¥µ¥Ýー¥È´ë¶È¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ó¡×Ç§Äê¤Î¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î»²¹Í¡§¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·Ç§Äê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï
¡¡½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¹ÔÆ°·×²è¤ÎºöÄê¡¦ÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¾õ¶·¤¬°ìÄê´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤«¤éÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡£É¾²Á¹àÌÜ¡ÊºÎÍÑ¡¦·ÑÂ³½¢¶È¡¦Ï«Æ¯»þ´ÖÅù¤ÎÆ¯¤Êý¡¦´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³ー¥¹¡Ë¤òËþ¤¿¤¹¿ô¤Ë¤è¤ê1ÃÊ³¬¤«¤é3ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤ÎÇ§Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
¢¨£±¡¡2024Ç¯6·î14ÆüÉÕ ¡Ø½÷À¤Î¿¦¶ÈÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯Ç§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë·¸¤ë´ð½à¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ¿¶ÑÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤è¤ê
¢¨£²¡¡2024Ç¯ÅÙ ¡Ö¸ÛÍÑ¶ÑÅù´ðËÜÄ´ºº¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡×¤è¤ê