残暑を乗り切れ！八千代市・習志野市・千葉市の「スタミナ飯」を 『ちいき新聞』で特集（8月22日号） ～食べて元気に！地元で見つけたパワーみなぎる一皿～
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2025年8月22日号（八千代市・習志野市・千葉市の一部エリア）の『ちいき新聞』にて、「残暑を乗り切る！スタミナ飯セレクション」と題し、夏の終わりにぴったりな特集をお届けします。
厳しい暑さが続く中、読者からも人気の高い“スタミナ飯”をテーマに、地元飲食店の元気が出るメニューを編集部が厳選。夏バテ気味の体にパワーをチャージしてくれる一皿を紹介しています。
■『ちいき新聞』とは
千葉県と茨城県で約174万部発行。1軒1軒ポストに手配りをする週刊フリーペーパーです。「地域密着の双方向メディア」をコンセプトに、クイズやアンケート、読者体験記事など、読者参加型のコンテンツを数多く展開。
1.スタミナ飯セレクション・注目店ピックアップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327579&id=bodyimage1】
・テキサス津田沼（習志野市）
テキサスリブステーキ（180g）2,178円／ガーリックライス（ハーフ）400円
オーストラリア産最高級リブロースは、臭みがなく柔らか。目の前でニンニクを足して仕上げるガーリックライスも絶品！
・うなぎ太介（八千代市）
太介丼（お新香・お吸い物・デザート付）2,850円
定番のうな重に加えて新メニューとして登場した「太介丼」。うなぎの半身と肝焼きに、大葉とワサビを添えてさっぱりと。
・焼肉もとび本店（千葉市美浜区）
焼肉3種盛ランチ（和牛カルビ・ザブロース・ハラミ）1,980円
和牛ならではの上品な甘み、柔らかなハラミの食感、赤身多めのカルビでうま味がほどよい３種盛り。
特集記事はこちら▼
https://chiicomi.com/press/2059517/
2. お取り寄せでもスタミナチャージ！「ちいきの逸品」ピックアップ
地域新聞社が運営するECサイト「ちいきの逸品」では、千葉県内の事業者が心を込めて作ったギフトを豊富に取りそろえています。地域密着のフリーペーパー『ちいき新聞』で培った取材力を活かし、作り手の想いを直接伺いながら厳選した商品ばかりです。
この夏、特におすすめしたいのは、疲れた体にしっかり届く“食べるスタミナ”。昔ながらの技を伝えるうなぎ佃煮や、鶏むね肉を使用したヘルシーで食べごたえ抜群のソーセージ、噛めば噛むほどうま味が広がるカレーピーナッツなど、どれも夏の元気を支える逸品です。
【おすすめ商品（一例）】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327579&id=bodyimage2】
・10代目渾身のうなぎしぐれ煮・兜煮詰合せ【いかだ焼本舗正上】
・船橋ソーセージ3袋セット【自家製ハムソーセージ俊五郎】
・（4個入り）ブタイチバン２種セット【風土食房】
・「おつまみ」バラエティーピー５種セット【豆処生形】
・（調味料セット）正上のコク旨３種【いかだ焼本舗正上】
ちいきの逸品サイトはこちら▼
https://mart.chiicomi.com/
3. ECサイト「ちいきの逸品」とは
「ちいきの逸品」は、千葉県の地元産品を中心に、こだわりの品を各店直送で全国へお届けするECサイトです。『ちいき新聞』の発行を通して培ってきた取材網を活用し、作り手の皆さまに直接お会いして、丁寧にその魅力をお伝えしています。千葉名産の「落花生」を使った加工商品をはじめ、地元の生産者や老舗が心を込めて手がけた商品を多数取りそろえています。
