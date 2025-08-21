シンプレクスとAva Labs、ステーブルコインの発行/償還、送金、決済を実現する次世代の送金・決済ネットワークの共同検証を実施

シンプレクスとAva Labs、ステーブルコインの発行/償還、送金、決済を実現する次世代の送金・決済ネットワークの共同検証を実施