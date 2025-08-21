こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプレクスとAva Labs、ステーブルコインの発行/償還、送金、決済を実現する次世代の送金・決済ネットワークの共同検証を実施
金融サービス水準の高可用性と低レイテンシを実現
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下シンプレクス）とAva Labs Inc.(本社：アメリカ ニューヨーク州、CEO Emin Gün Sirer 以下Ava Labs)は、シンプレクスが提供するステーブルコイン発行・償還システム「Simplex Stablecoin」とAva Labsが提供するブロックチェーンインフラサービス「AvaCloud」を組み合わせ、金融サービス水準の可用性と低レイテンシの実現に向けた実証実験を実施しました。
現在国内外において多くの金融機関、企業が事業化を検討しているステーブルコインですが、事業化には、金融サービスとしてのサービスレベルが求められ、その難易度の高さが参入障壁となっています。このたび実施した実証実験では、ステーブルコイン事業開始における障壁の中から、可用性とレイテンシに着目し、シンプレクスのソリューション「Simplex Stablecoin」、「Simplex Fourth」と、Ava Labsのブロックチェーンインフラサービス「AvaCloud」および「AvalancheL1」を組み合わせて、インフラ、アプリケーションの両面でそれらを改善すべく検証しました。
検証の結果、地理的分散を含む冗長構成で高可用性を持ちつつ、高スループットかつファイナリティまで1秒未満という低レイテンシで処理を行えることが確認できました。このことから決済や送金といった安定性と高性能の両立が求められるユースケースにおいても両社のソリューションの活用が効果的であり、「Simplex Stablecoin」の機能拡張にも大きな後押しとなると考えています。今後も両社はステーブルコインの社会実装に向けて具体的なユースケースを想定した実証を推進するとともに、多くの事業者の新規参入を推進するべく邁進してまいります。
実証実験概要
検証内容
ステーブルコインの送金処理において高可用性と高性能を両立して実現すること。
ブロックチェーン上の処理完了を契機とした業務アプリケーション稼働の実用性。
活用ソリューション
Simplex Stablecoin：ステーブルコイン発行・償還システム。本検証においてはブロックチェーン上の送金処理の起点となる業務アプリケーションとして利用。
Simplex Fourth：web3統合プラットフォームソリューション。本検証においては、秘密鍵の管理、送金トランザクションの署名を担う。
AvaCloud：高性能なL1ネットワークを容易に構築、デプロイ、拡張できるようにする、マネージドブロックチェーンサービス。本検証では検証用の独自AvalancheL1を構築、webhook等の周辺機能を利用。
AvalancheL1：Avalancheのコンセンサスアルゴリズムを用いたプライベートチェーン。
検証結果
本技術検証を通じて、以下の性能指標および構成安定性に関する成果を実証。
スループット：秒間1,000件以上を一定時間継続。
レイテンシ：トークン送金トランザクションに対するファイナリティ（確定性）までの平均時間は1秒未満。
構成の可用性：マルチリージョンによる冗長構成を採用した状態においても、スループットおよびレイテンシに著しい性能劣化は見られず、高負荷環境下でも処理性能の安定性を維持。
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下シンプレクス）とAva Labs Inc.(本社：アメリカ ニューヨーク州、CEO Emin Gün Sirer 以下Ava Labs)は、シンプレクスが提供するステーブルコイン発行・償還システム「Simplex Stablecoin」とAva Labsが提供するブロックチェーンインフラサービス「AvaCloud」を組み合わせ、金融サービス水準の可用性と低レイテンシの実現に向けた実証実験を実施しました。
現在国内外において多くの金融機関、企業が事業化を検討しているステーブルコインですが、事業化には、金融サービスとしてのサービスレベルが求められ、その難易度の高さが参入障壁となっています。このたび実施した実証実験では、ステーブルコイン事業開始における障壁の中から、可用性とレイテンシに着目し、シンプレクスのソリューション「Simplex Stablecoin」、「Simplex Fourth」と、Ava Labsのブロックチェーンインフラサービス「AvaCloud」および「AvalancheL1」を組み合わせて、インフラ、アプリケーションの両面でそれらを改善すべく検証しました。
検証の結果、地理的分散を含む冗長構成で高可用性を持ちつつ、高スループットかつファイナリティまで1秒未満という低レイテンシで処理を行えることが確認できました。このことから決済や送金といった安定性と高性能の両立が求められるユースケースにおいても両社のソリューションの活用が効果的であり、「Simplex Stablecoin」の機能拡張にも大きな後押しとなると考えています。今後も両社はステーブルコインの社会実装に向けて具体的なユースケースを想定した実証を推進するとともに、多くの事業者の新規参入を推進するべく邁進してまいります。
実証実験概要
検証内容
ステーブルコインの送金処理において高可用性と高性能を両立して実現すること。
ブロックチェーン上の処理完了を契機とした業務アプリケーション稼働の実用性。
活用ソリューション
Simplex Stablecoin：ステーブルコイン発行・償還システム。本検証においてはブロックチェーン上の送金処理の起点となる業務アプリケーションとして利用。
Simplex Fourth：web3統合プラットフォームソリューション。本検証においては、秘密鍵の管理、送金トランザクションの署名を担う。
AvaCloud：高性能なL1ネットワークを容易に構築、デプロイ、拡張できるようにする、マネージドブロックチェーンサービス。本検証では検証用の独自AvalancheL1を構築、webhook等の周辺機能を利用。
AvalancheL1：Avalancheのコンセンサスアルゴリズムを用いたプライベートチェーン。
検証結果
本技術検証を通じて、以下の性能指標および構成安定性に関する成果を実証。
スループット：秒間1,000件以上を一定時間継続。
レイテンシ：トークン送金トランザクションに対するファイナリティ（確定性）までの平均時間は1秒未満。
構成の可用性：マルチリージョンによる冗長構成を採用した状態においても、スループットおよびレイテンシに著しい性能劣化は見られず、高負荷環境下でも処理性能の安定性を維持。