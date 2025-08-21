¥·¥êー¥º£Ä¥é¥¦¥ó¥É»ñ¶âÄ´Ã£´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥·¥êー¥º£Ä¥é¥¦¥ó¥É»ñ¶âÄ´Ã£´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤» ～¥é¥¦¥ó¥É¹ç·×Ä´Ã£³Û¤Ï73²¯±ß¶¯¤ËÅþÃ£～
¡¡ÊØ¼º¶Ø¡¦Ç¢¼º¶Ø¤Î¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ºÙË¦¼£ÎÅ¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÈQOL¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Î¥Ð¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡§¥Î¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥³ー¥ê¥ó¡ÊColin Lee Novick¡Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡§¥·ー¥¬ー¡¦¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡ÊJason David Sieger¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºD¥é¥¦¥ó¥É»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¥¯¥íー¥º¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥êー¥º£Ä¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¹ç·×Ä´Ã£³Û¤Ï¡¢Åö½é¤ÎºÇÄãÌÜÉ¸³Û¡Ê35²¯±ß¡Ë¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë73²¯±ß¶¯¤ËÅþÃ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤Î½Ð»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤òÍ¤¹¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤ä¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²ÃÅê»ñ²È¤ÎÎã¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ²È¡§¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤¢¤¹¤«À½ÌôCVC¡Ê¤¢¤¹¤«¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë
³¤³°µ¡´ØÅê»ñ²È¡§M&G Investments¡Ê¹ñºÝÅª¤ÊÂç¼ê»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡Ë±¿ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢Arcus South East Asia¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë
¹ñÆâ¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥Õ¥¡¥ó¥É¡§UntroDÌîÂ¼¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢¤Ò¤Õ¤ß¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðーpro¡Ê¤Ò¤Õ¤ß¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë
¹ñÆâ³°¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡§SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò±¿±Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢Happiness Capital¡Ê¹á¹Á¡Ë¡¢Felicity Global Capital¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë
¹ñÆâ³°ÉÙÍµÁØÅê»ñ²È¡§J-Ships¡ÊÆÃÄêÅê»ñ²È¸þ¤±ÌÃÊÁÀ©ÅÙ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖFUNDINNO PLUS¡Ü¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£ー¥Î¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃÄêÅê»ñ²È¤Ê¤É
¡¡ËÜ¥é¥¦¥ó¥ÉºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼êÃÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÂç·¿¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦¤Ç3,459²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó68Ãû±ß¡¢2024Ç¯Ëö»þÅÀ¡Ë¤Î»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëM&G plc¤Î»ñ»º±¿ÍÑÉôÌç¤Ç¤¢¤ëM&G Investments¤¬ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥«ーÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëJ-KISS·¿¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤òÄÌ¤¸¤Æ20²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÄ¹´üÅª¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Åê»ñ²È¡ÊM&G Investments¡¢UntroDÌîÂ¼¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢¤Ò¤Õ¤ß¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðーpro¡Ê¤Ò¤Õ¤ß¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë¡¢Arcus South East Asia¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë¤Ê¤É¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤âËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ðー¥°¥êー¥ó·¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ëHappiness Capital¡Ê¹á¹Á¡Ë¤âÅµ·¿Åª¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤è¤ê¤âÄ¹´ü¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥·¥êー¥º£Ä¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÀÚÇ÷ÀÊØ¼º¶Ø¤Î¼£ÎÅ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¡ÖICEF15¡×¤ÎÂèⅢÁêÆü²¤¹ñºÝ¶¦Æ±»î¸³¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëICEF15ÂèⅢÁê¼£¸³³«»Ï½àÈ÷¡¢ÆüÊÆ²¤¤Ë¤ª¤±¤ëICEF15»ÔÈÎÉÊÀ½Â¤ÈÎÇäÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢ICEF15°Ê³°¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÀ½ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Î¥Ð¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO ¥Î¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥³ー¥ê¥óµÚ¤ÓÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¥·ー¥¬ー¡¦¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡´ûÂ¸³ô¼ç¤ò´Þ¤á¤¿Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥·¥êー¥ºD¥é¥¦¥ó¥É»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¥¯¥íー¥º¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ë¤Þ¤¿ÍÆñ¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ë¾³°¤Î¶â³Û¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÎÂç¤¤µ¤È´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Ë°ìÆü¤âÁá¤¯Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤ß¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤òÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÃæÄ¹´üÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È´õË¾¡É¤È¤Ê¤ëºÙË¦¼£ÎÅ¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¥¤¥Î¥Ð¥»¥ë¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¥·¥êー¥ºD¥é¥¦¥ó¥É»ñ¶âÄ´Ã£¤òÄÌ¤¸¤ÆÄºÂ×¤·¤¿¤´»Ù±ç¤òÎÈ¤È¤·¤Æº£¸å¤â²Ì´º¤ËÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯ÆÏ¤±¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ð¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤ÎÁ°¿È¤Ï¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯°å²ÊÂç³Ø¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤·¤¿ºÆÀ¸°åÎÅ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢´ë¶È¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÏºÙË¦¼£ÎÅ¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î»ö¶È²½¤òÄÌ¤¸¤¿¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÈQOL¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀÚÇ÷À¤¢¤ë¤¤¤ÏÏ³½ÐÀÊØ¼º¶Ø¡¢¤ª¤è¤ÓÊ¢°µÀÇ¢¼º¶Ø¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦»ö¶È²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ç³«È¯¤¬ºÇ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëICEF15¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Î¶Ú²êºÙË¦¤òÍøÍÑ¤·¡¢¡È¶É½êÅêÍ¿¡É¤Ç¤Î¶ÚÆùºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÚÇ÷ÀÊØ¼º¶Ø¤Îº¬ËÜ¼£ÎÅ¤òÌÜ»Ø¤¹À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¸½ºßÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÏICEF15¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¤½£11¥ö¹ñµÚ¤ÓÆüËÜ¤ÇÂèⅢÁê¹ñºÝ¶¦Æ±»î¸³¤Ç¤¢¤ëFidelia»î¸³¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤ÆICEF15¡ÊÀÚÇ÷ÀÊØ¼º¶Ø¤òÂÐ¾Ý¡Ë¤ÈICES13¡ÊÊ¢°µÀÇ¢¼º¶Ø¤òÂÐ¾Ý¡Ë¤Î2¤Ä¤Î¸å´üÂèIIÁê»î¸³¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ò´°¿ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Website: https://www.innovacell.co.jp