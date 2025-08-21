NEGORO 根来 － 赤と黒のうるし

サントリー美術館（東京・六本木）は、2025年11月22日（土）から2026年1月12日（月・祝）まで「NEGORO 根来 － 赤と黒のうるし」を開催いたします。

中世に大寺院として栄華を極めた根來寺（和歌山県）で作られた質の高い朱漆器は「根来塗」と呼ばれて特別視されてきました。堅牢な下地を施した木地に、黒漆の中塗と朱漆を重ねた漆器（朱漆器）は、それ以前の時代から各地で作られてきましたが、江戸時代以降に「根来」の名で呼ばれるようになります。それらは、寺院や神社などの信仰の場で多数使われただけでなく、民衆の生活の中でも大切にされました。「根来」独特の力強く、しなやかな姿は、現代においても多くの国内外のコレクターや数寄者の心をとらえてやみません。

本展は、根來寺が繁栄を極めた中世の漆工品を中心に、その前後の年紀を有する品や伝来の確かな名品・名宝を一堂にご紹介いたします。中世に花ひらいた、日本を代表する漆の美を心ゆくまでお楽しみください。

※ 本展では、根來寺で生産された朱漆塗漆器を「根来塗」、根來寺内で生産された漆器の様式を継承した漆器、または黒漆に朱漆を重ね塗りする技法そのものを「根来」と称しています。

【開催概要】

▼会期：2025年11月22日（土）～2026年1月12日（月・祝）

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

▼主催：サントリー美術館

▼協賛：三井不動産、鹿島建設、竹中工務店、サントリーホールディングス

▼後援：岩出市教育委員会

▼特別協力：新義真言宗総本山根來寺

▼協力：根来塗曙山会

▼会場：サントリー美術館

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

アクセス（東京ミッドタウン［六本木］まで）

都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結

東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結

東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩約3分

【基本情報】

▼開館時間：10時～18時

※金曜日および1月10日（土）は20時まで

※いずれも入館は閉館の30分前まで

▼休館日： 火曜日（1月6日は18時まで開館）、12月30日（火）～1月1日（木・祝）

▼入館料：

・ 当日券：一般1,800円、大学生1,200円、高校生1,000円

・ 前売券：一般1,600円、大学生1,000円、高校生800円

※中学生以下無料

※ サントリー美術館受付、サントリー美術館公式オンラインチケット、ローソンチケット、セブンチケットにて取扱

※前売券の販売は9月10日（水）から11月21日（金）まで

※サントリー美術館受付での販売は9月10日（水）から11月3日（月・祝）の開館日のみ

▼割引：

・ あとろ割：国立新美術館、森美術館の企画展チケット提示で100円割引

・ 団体割引：20名様以上の団体は100円割引

※割引適用は一種類まで（他の割引との併用不可）

【お問い合せ】

▼TEL：03-3479-8600

▼美術館ウェブサイト：https://www.suntory.co.jp/sma/