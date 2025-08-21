食べ応えのあるごろっとした野菜が楽しめて、電子レンジで調理も簡単

「まるごと野菜

7種の彩り野菜カレー／なすと完熟トマトのカレー

／8種具材の中華白湯スープ」

9月1日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、じっくり煮込んだ、たっぷりの野菜をあますことなく“まるごと”とれる「まるごと野菜」ブランドより、1食分の野菜※1がとれるレトルトカレー「まるごと野菜 7種の彩り野菜カレー」「同 なすと完熟トマトのカレー」と、1/2食分の野菜※2がとれるレトルトスープ「まるごと野菜 8種具材の中華白湯スープ」を、2025年9月1日から全国にて発売します。



「まるごと野菜 7種の彩り野菜カレー」（190g）

「まるごと野菜 なすと完熟トマトのカレー」（180g）

価格：各オープンプライス

「まるごと野菜 7種の彩り野菜カレー」は、ヤングコーンなどの食べ応えのあるごろっとした野菜と、かぼちゃのほっくりとした食感と甘み、さわやかに広がるスパイスの香りをお楽しみいただけるレトルトカレーです。「同 なすと完熟トマトのカレー」は、大きな輪切りのなすとシャキッとしたれんこん、じっくりと炒めた完熟トマトのジューシーな味わいとさわやかに広がるスパイスの香りをお楽しみいただけるレトルトカレーです。

暑さで加熱調理が敬遠される時期にも使いやすい、電子レンジでも簡単に調理可能なパッケージを新たに採用しました。

※1 厚生労働省が推進している健康日本21の目標値（1日350g）の約1/3である野菜120g分です。

※2 厚生労働省が推進している健康日本21の目標値（1日350g）の約1/6である野菜60g分です。

「まるごと野菜 8種具材の中華白湯スープ」を新発売

「まるごと野菜 8種具材の中華白湯スープ」は、白菜・にんじん・ごぼう・もやし・たけのこ・たまねぎ・長ねぎの7種類の野菜と、しいたけをあわせた8種類の具材を楽しめるレトルトスープです。野菜のおいしさを味わえる中華白湯スープに仕立てました。

暑さで加熱調理が敬遠される時期にも使いやすい、電子レンジでも簡単に調理可能なパッケージです。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

「まるごと野菜 ８種具材の中華白湯スープ」 （200g）

価格：オープンプライス