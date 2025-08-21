シェアオフィス検索サイト【ハブスペ】は、新プラン「PR枠＋コラム枠」への広告掲載サービスを提供開始

株式会社Hub Works

ハブスペ（以下、当社）は、シェアオフィス検索サイト「Hubspaces」において、オフィス運営者様の集客力向上を支援する新プラン「PR枠＋コラム枠」の提供を開始いたします。

当社のシェアオフィス検索サイトは、全国のシェアオフィス・コワーキングスペース・レンタルオフィスの情報を提供するプラットフォームとして、多くのユーザーにご利用いただいております。

この度提供開始する新プラン「PR枠＋コラム枠」は、PV数ランキング記事でのPR枠掲載と、まとめ記事での上位表示を組み合わせたサービスです。

従来の物件掲載に加えて、コンテンツマーケティングの手法を活用することで、より多くの潜在顧客にリーチし、効果的な集客を実現いたします。

本プランでは、月額掲載となっており

・エリア別のオフィスランキング記事内でのPR枠掲載と「◯選」形式のまとめコラムでの上位表示により、検索ユーザーの目に留まりやすい形で物件情報を訴求できます。

また、

・施設ページのボタンカスタマイズ機能

・月1回のページ修正依頼サービス

充実した付帯機能をご提供いたします。

当社は、今後もサービスの拡充を通じて、オフィス運営者様の事業成長と、オフィス利用者様の最適な物件選びを支援してまいります。

ハブスペのサイトを見る :https://hubspaces.jp/

■PR枠＋コラム枠プラン概要

オフィス運営者様の集客力向上を目的とした新プランです。

＜サービス内容＞

・PV数ランキング記事でのPR枠掲載とまとめコラムでの上位表示。

ランキング記事内でのPR枠掲載と、エリア別まとめコラム「◯選」での上位表示により、多角的な露出を実現します。従来の検索結果表示に加えて、コンテンツを通じた物件紹介が可能です。

＜料金・契約条件＞

・月額料金: 50,000円（1施設あたり）

・契約期間: 6ヶ月間（以降6ヶ月単位で自動更新）

・初期費用:なし

・支払方法: 掲載開始月の月末に6ヶ月分をお支払い、以降自動更新

＜掲載内容＞

・基本情報: 住所、最寄り駅、特徴、口コミなど、物件を簡潔に説明できる基本情報

・審査: 内容審査の後、必要に応じて修正を行う場合がございます

■月額掲載者様限定の付帯機能（一部条件あり）

1. 施設ページのボタンカスタマイズ機能（9月以降提供開始）

・施設ページ内のボタンテキストとリンク先URLを自由に設定可能

L貴社公式サイトへの直接誘導も可能

L電話番号も貴社番号も変更可能

2. ページ修正依頼サービス（月1回）

・対象施設ページの修正依頼が月1回まで可能

・対応可能項目：Googleレビュー数の更新、概要文、口コミ、写真etc

※デザイン変更は対応外、誤情報の修正は随時対応

■参考URL

サンプル レンタルオフィスのPV数ランキング記事(https://hubspaces.jp/ranking/)

サンプル レンタルオフィスまとめ記事(https://hubspaces.jp/colum/)

お申し込み・お問い合わせ

詳細につきましては、当社までお問い合わせください。

■株式会社HubWorks 会社紹介・サービス概要

株式会社HubWorksは、企業のマーケティング活動を支援する コンテンツ制作BPO事業「コンテンツファクトリー」とシェアオフィス紹介サービス「ハブスペ」を展開する会社です。

＜株式会社HubWorks概要＞

会社名：株式会社Hub Works

所在地：104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 4F

設立： 2018年10月1日

代表者：代表取締役 近藤諒太朗

HP：https://wehubworks.com/

事業概要：コンテンツ制作BPO事業「コンテンツファクトリー」 https://contentsfactory.jp/

：オフィスポータルサイト「ハブスペ」の運営 https://hubspaces.jp/