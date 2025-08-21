シェアオフィス検索サイト【ハブスペ】は、新プラン「PR枠＋コラム枠」への広告掲載サービスを提供開始

株式会社Hub Works


ハブスペ（以下、当社）は、シェアオフィス検索サイト「Hubspaces」において、オフィス運営者様の集客力向上を支援する新プラン「PR枠＋コラム枠」の提供を開始いたします。



当社のシェアオフィス検索サイトは、全国のシェアオフィス・コワーキングスペース・レンタルオフィスの情報を提供するプラットフォームとして、多くのユーザーにご利用いただいております。



この度提供開始する新プラン「PR枠＋コラム枠」は、PV数ランキング記事でのPR枠掲載と、まとめ記事での上位表示を組み合わせたサービスです。


従来の物件掲載に加えて、コンテンツマーケティングの手法を活用することで、より多くの潜在顧客にリーチし、効果的な集客を実現いたします。



本プランでは、月額掲載となっており


・エリア別のオフィスランキング記事内でのPR枠掲載と「◯選」形式のまとめコラムでの上位表示により、検索ユーザーの目に留まりやすい形で物件情報を訴求できます。


また、


・施設ページのボタンカスタマイズ機能


・月1回のページ修正依頼サービス


充実した付帯機能をご提供いたします。



当社は、今後もサービスの拡充を通じて、オフィス運営者様の事業成長と、オフィス利用者様の最適な物件選びを支援してまいります。


ハブスペのサイトを見る :
https://hubspaces.jp/


■PR枠＋コラム枠プラン概要

オフィス運営者様の集客力向上を目的とした新プランです。



＜サービス内容＞


・PV数ランキング記事でのPR枠掲載とまとめコラムでの上位表示。


ランキング記事内でのPR枠掲載と、エリア別まとめコラム「◯選」での上位表示により、多角的な露出を実現します。従来の検索結果表示に加えて、コンテンツを通じた物件紹介が可能です。



＜料金・契約条件＞


・月額料金: 50,000円（1施設あたり）


・契約期間: 6ヶ月間（以降6ヶ月単位で自動更新）


・初期費用:なし


・支払方法: 掲載開始月の月末に6ヶ月分をお支払い、以降自動更新



＜掲載内容＞


・基本情報: 住所、最寄り駅、特徴、口コミなど、物件を簡潔に説明できる基本情報


・審査: 内容審査の後、必要に応じて修正を行う場合がございます




■月額掲載者様限定の付帯機能（一部条件あり）

1. 施設ページのボタンカスタマイズ機能（9月以降提供開始）


・施設ページ内のボタンテキストとリンク先URLを自由に設定可能


L貴社公式サイトへの直接誘導も可能


L電話番号も貴社番号も変更可能



2. ページ修正依頼サービス（月1回）


・対象施設ページの修正依頼が月1回まで可能


・対応可能項目：Googleレビュー数の更新、概要文、口コミ、写真etc


※デザイン変更は対応外、誤情報の修正は随時対応


■参考URL

サンプル　レンタルオフィスのPV数ランキング記事(https://hubspaces.jp/ranking/)


サンプル　レンタルオフィスまとめ記事(https://hubspaces.jp/colum/)



お申し込み・お問い合わせ


詳細につきましては、当社までお問い合わせください。


■株式会社HubWorks 会社紹介・サービス概要

株式会社HubWorksは、企業のマーケティング活動を支援する　コンテンツ制作BPO事業「コンテンツファクトリー」とシェアオフィス紹介サービス「ハブスペ」を展開する会社です。



＜株式会社HubWorks概要＞


会社名：株式会社Hub Works


所在地：104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 4F


設立：　2018年10月1日


代表者：代表取締役　近藤諒太朗


HP：https://wehubworks.com/


事業概要：コンテンツ制作BPO事業「コンテンツファクトリー」　https://contentsfactory.jp/


　　　　：オフィスポータルサイト「ハブスペ」の運営　https://hubspaces.jp/