忙しい毎日の朝食にもパンにぬりやすいホイップタイプのスプレッド

バターを主役に、なたね油・チーズ・塩だけで仕上げた

「明治スプレッタブル 熟成チーズブレンド」

9月1日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、バターと厳選したシンプル素材でできたスプレッド「明治スプレッタブル」ブランドより、バターを主役に、なたね油・チーズ・塩だけで仕上げた「明治スプレッタブル 熟成チーズブレンド」を、2025年9月1日から全国にて発売します。

特長① バターを主役に、なたね油・チーズ・塩だけで仕上げました

特長② パンにぬりやすい、やわらかいホイップタイプ

特長③ バターのコクと熟成チーズが調和した、パンにぴったりの味わい

明治スプレッタブル 熟成チーズブレンド（120g）

希望小売価格：437円（税込）

食シーンイメージ

本商品は、バターを主役に、なたね油・チーズ・塩だけで仕上げ、素材の魅力をそのまま活かしたホイップタイプのスプレッドです。口に広がるバターの豊かなコクに、熟成チーズの奥深い旨みが重なり、ひと口ごとに“贅沢な朝”を感じていただけます。ふんわりと軽くやわらかな質感なので、冷蔵庫から出してすぐにパンにぬれる手軽さも特長です。あわただしい朝でも、手間なく食卓に心地よい満足感を添えることができます。パッケージは、“パンそのものをおいしく味わうためのスプレッド”というコンセプトのもと、朝の食卓をイメージできるデザインとしました。パン好きの方にこそ手に取っていただきたい一品です。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

“パンそのものをおいしく味わうためのスプレッド”を表現したデザインで、「明治スプレッタブル」をリニューアル発売

「明治スプレッタブル」を、“パンそのものをおいしく味わうためのスプレッド”というコンセプトを表現したパッケージデザインで、9日1日より、リニューアル発売します。スプレッドの主な食シーンである、パンと一緒に楽しむ朝食をイメージできる、日常に親しみやすいデザインへ刷新しました。

本商品は、バターを主役に、なたね油・クリームチーズ・塩だけを使ったシンプルさが特長の商品です。バターの深いコクとクリームチーズのまろやかさで、忙しい毎日でも普段のトーストをよりおいしくお楽しみいただけます。

新発売の「明治スプレッタブル 熟成チーズブレンド」と、本商品のリニューアル発売により、「明治スプレッタブル」ブランドは、パンをおいしく、毎日の食卓をもっと楽しく彩るものとしてさらなる進化を遂げてまいります。

明治スプレッタブル（130g）

希望小売価格：437円（税込）