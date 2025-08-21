東京外大の学生と国際理解を学ぶイベントを開催

国立大学法人 東京外国語大学

東京外国語大学（東京都府中市、学長：春名 展生）において、国際理解教育サークル（学生サークル）「くらふと」が企画・主催し、国際理解イベント「東京外大の学生と国際理解を学ぼう」を、2025年9月14日（日）に開催いたしますので、お知らせします。

本イベントは、学生の主体的な企画によって地域と大学をつなぎ、次世代の国際感覚を育む貴重な機会となります。取材・報道をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

◆開催概要◆

日時 2025年9月14日（日）

第一部（小学校3～6年生向け）13:00～14:30

第二部（中高生向け）15:30～17:00

会場 東京外国語大学府中キャンパス 学生食堂１階ミール（東京都府中市朝日町3-11-1）

対象 小学生（３～６年生）・中学生・高校生

参加費 無料、申込方法：専用フォームより申込

主催・企画 国際理解教育サークル「くらふと」

後援 東京外国語大学 ボランティア活動スペース（VOLAS）

◆国際理解教育サークル「くらふと」◆

東京外国語大学公式の学生ボランティアサークルで、多文化共生や異言語コミュニケーションに関するワークショップを、小中高校にて行っている団体です。

◆サークル代表 木田 仁音さん（国際日本学部２年）よりコメント◆

交通や通信の発展に伴い、異文化と接することが増えた現代で、日ごろ「多文化共生」、「国際理解」などの言葉を耳にすることはあっても、具体的にこれらのことについて考える機会は案外少ないように感じます。

「自分が話す言語が通じず、相手の話す言語も全く理解できないときどうすれば良いのかな？」、「貿易の仕組みや各国が抱える課題とは何だろう？解決するために自分たちには何ができるだろう？」など…。これから、私たちにとって更に身近になってくるだろう疑問や課題について、ワークショップを通じて楽しみながら考えていただけるイベントとなっております。本イベントが、異文化や世界の問題について考えるきっかけとなれば幸いです。ぜひ、お気軽にお越しください！

