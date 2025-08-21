「【2025年・夏】最強日本株」特集内「１年で２倍株」ランキングにて地域新聞社が第3位に選出（『ダイヤモンド・ザイ』10月号）
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2025年8月21日発売の投資情報誌『ダイヤモンド・ザイ』10月号において、特集「【2025年・夏】最強日本株」内の「1年で2倍株」ランキングにて、第3位に選出されたことをお知らせいたします。
今回のランキングは、短期間で大きな成長が期待される企業を対象に、業績動向や株価推移、今後の成長余地などを総合的に評価したものです。当社は、株主優待やIR活動の積極化、黒字転換後の持続的成長戦略が評価され、上位に選出されました。
今後とも株主・投資家の皆様のご期待にお応えできるよう、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/strategy/
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1100
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
