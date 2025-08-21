【静岡県立美術館】「ロダンウィーク2025」開催のお知らせ

静岡県「ロダンウィーク」について

近代彫刻の巨匠オーギュスト・ロダンの作品をまとめて鑑賞できるロダン館は、1994年に開館しました。静岡県立美術館では、地域の皆さまに美術館に親しんでいただくため、「ロダンウィーク」を実施しています。多数のイベントを開催するほか、期間中はロダン館と収蔵品展が無料でご覧いただけます。

各種イベントのご案内（開催日順）

「手でふれてみる世界」上映会＆トーク

日時：９月20日（土）13:30～15:30（開場13：00）

会場：静岡県立美術館 講堂

申込：不要（当日先着順）

定員：250名 参加費無料

『手でふれてみる世界』（2022年製作／60分／日本 配給：ポレポレタイムス社 監督：岡野晃子）

視覚に障害があるイタリアの夫妻が設立した「国立オメロ触覚美術館」。ここでは、美術作品に手でふれて鑑賞することができます。見える人も見えない人も、すべての人に開かれたこの美術館を舞台にしたドキュメンタリー映画を上映します。

※本上映会はユニバーサル上映（日本語字幕・音声解説付き）です。聞こえない人や聞こえにくい人、見えない人や見えにくい人、誰もが安心してご視聴いただけます。

上映後、長らく視覚障害教育の研究に携わってきた大内進氏をゲストに迎え、アフタートークを行います。（手話通訳付き）

登壇者：大内進氏（「手と目でみる教材ライブラリー」主宰、星美学園短期大学日伊総合研究所客員研究員）、貴家映子（静岡県立美術館上席学芸員）

(C)2022 Le mani toccano il mondo

ちょこっと体験講座 ミニ考える人づくり

日時：９月19日（金）～９月21日（日） 10:00～12:00、13:00～15:30

会場：静岡県立美術館 エントランス

申込：不要 参加費無料

熱で柔らかくなるプラスチックねんどを使ってロダンの《考える人》をつくります。

「静岡の名手たち」ロダン賞コンサート

日時：９月21日（日）15:00～16:00

会場：ロダン館

申込：不要 参加費無料

出演：藤井駿（アルト・サクソフォン）、 川岸麻理（ピアノ）

「静岡の名手たち」は、静岡音楽館AOIが1995年より継続しているオーディションです。「ロダン賞」はその合格者の中から審査員によって、ロダン館での演奏にふさわしいと認められた演奏者に贈られます。「名手たち」の演奏をどうぞお楽しみください。

演奏曲： A.グラズノフ：エレジー ト短調 op.44

F.シューベルト：アルペジョーネ・ソナタ イ短調 D821 ほか

藤井駿（アルト・サクソフォン）

京都大学工学部および同大学院工学研究科修了。第18回大阪国際音楽コンクール第3位受賞、並びに総長賞を受賞。第22回同コンクール第2位。第28回「静岡の名手たち」オーディション合格。サクソフォンを西本淳、田中拓也、小澤瑠衣、本堂誠各氏に師事。

(C)Ayane Shindo

丘の上のロダンマルシェ

日時：９月23日（火・祝）10:00～16:00 ※ 荒天中止

会場：静岡県立美術館 正面広場ほか

主催：草薙マルシェ実行委員会

チーム草薙マルシェがプロデュースするロダンマルシェ。

こだわりのグルメや雑貨のショップが多数出展する充実の一日。お楽しみに！

友の会ひろば

日時：9月23日（火・祝）10:00～15:00

会場：静岡県立美術館 エントランス・実技室

申込：不要

参加費：材料費など実費

主催：静岡県立美術館友の会

常葉大学の学生や県内作家たちと、消しゴムスタンプ・こけしの絵付け・似顔絵・樹脂粘土などのワークショップをお楽しみください。

雑貨の販売もあります。

美術館クイズラリー

日時：9月23日（火・祝）10:00～15:00

※グッズの引き換えは16：00まで

会場：静岡県立美術館 企画展示室

参加費：企画展観覧料

企画展「これからの風景 世界と出会いなおす６のテーマ」をご覧になってクイズに回答した方に、先着でオリジナルグッズをプレゼントします。回答用紙は企画展入口、マルシェ会場で配布しています。

スタチュー（彫刻）パフォーマンス

日時：9月23日（火・祝）10:00～16:00

会場：静岡県立美術館

協力：静岡市

静岡市の「まち劇パフォーマー」に登録されているスタチューの設置を行います。作品の詳細については、実施日の少し前から当館のＸにてお伝えします。

※「まちは劇場」通称"まち劇"は、静岡市が行うまちづくりの一環です。

【イベント基本情報】

イベント名：ロダンウィーク2025

開催日：2025年9月19日（金）・20日（土）・21日（日）・23日（火・祝)※22日（月）は休館日です

場所：静岡県立美術館

https://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/program/detail/1023

【ご利用案内】

●交通案内

・JR「草薙駅」県大・美術館口から静鉄バス「県立美術館行き」で約6分

・JR「静岡駅」南口からタクシーで約20分、または北口から静鉄バスで約30分

・JR「東静岡駅」南口からタクシーで約15分、または静鉄バスで約20分

・静岡鉄道「県立美術館前駅」から徒歩約15分、または静鉄バスで約3分

・東名高速道路・静岡IC、清水ICから車で約25分、日本平久能山スマートICから車で約15分、新東名高速道路・新静岡ICから車で約25分

●ウェブサイト

https://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

●お問合せ先

静岡県立美術館 054-263-5755（代表）