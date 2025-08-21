藤田医科大学 岡崎医療センターにて世界初となるサービスロボット連携による臨床検体配送から臨床検査機器への自動投入までの実証に成功

実証実験の様子（藤田医科大学 岡崎医療センター）

(左)：検体配送 （中央）：FORROとNyokkey （右）：検査装置に検体を投入するNyokkey





＜屋内配送用ロボット「FORRO（フォーロ）」について＞

「FORRO」は、川崎重工が「ヒトは、ヒトにしかできないことを。」をコンセプトに、深刻化する労働力不足に対するこたえのひとつとして創出したサービスロボットです。医療従事者とともに働くパートナーであるとともに、患者様からも親しみを持って迎えられる外観を備えています。

