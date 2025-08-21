¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞ¥°¥ëー¥×¤¬¡Ö³ØÀ¸ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¡ª
µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Ç½é¡ª¡¡´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤ÎÌÚÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹©Ë¡¤òºÎÍÑ
Âè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¤²£ÉÍ±ØÅÌÊâ·÷¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥°¥ìー¥Ì²£ÉÍ¶ÍÈª¡×¤ÎÆþµïÊç½¸¤ò³«»Ï
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤½»´ØÏ¢¤Î¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¤¡Ö³ØÀ¸ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¾Î¤Ï¡¤µþµÞ¥°¥ëー¥×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¥é¥¤¥à¡×¤Î¿·¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¤±èÀþ¤Ë¡¤½»¤à¤Þ¤Á¤Ë¡Ö°¦Ãå¡¦ÃÏ±ï¡×¤ò»ý¤Á¡¤³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¤¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥°¥ìー¥Ì¡×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¤Âè£±ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥°¥ìー¥Ì²£ÉÍ¶ÍÈª¡Ê°Ê²¼¡¡ËÜÊª·ï¡Ë¡×¤ÎÆþµïÊç½¸¤ò2025Ç¯£¸·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://unilife.co.jp/contents/cf_invalidation/12821¡Ë
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¤¡Ö²£ÉÍ¡×±ØÅÌÊâ12Ê¬¡¤µþµÞËÜÀþ¡Ö¿ÀÆàÀî¡×±ØÅÌÊâ£µÊ¬¡¤ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÈ¿Ä®¡×±ØÅÌÊâ£µÊ¬¡¤¤È¡¤£³±Ø11ÀþÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÂç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡<´Ä¶ÇÛÎ¸>
①µþµÞ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ½é¤ÎÌÚÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹©Ë¡¤òºÎÍÑ
¡¡·úÃÛ»þ¤ÎCO2¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ëÌÚÂ¤¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡¤»°°æ¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌîÅç¡¡½¨ÉÒ¡¤°Ê²¼ »°°æ¥Ûー¥à¡Ë¤ÎÌÚÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖMOCXION¡Ê¥â¥¯¥·¥ª¥ó¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£·úÊª¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ò20%°Ê¾åºï¸º¤·¡¤·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Äê¤á¤ë¡ÖZEH-M Oriented¡Ê¥¼¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
②¶¦ÍÑÉô¤Ë¡Ö¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¾Ú½ñ¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤òÆ³Æþ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÍÀ¾ Ë¡¤°Ê²¼¡Ö£Æ£Î£Ê¡×¡Ë¤È¶¨ÎÏ¤·¡¤¶¦ÍÑÉô¤ÎÅÅÎÏ¤Ë¡Ö¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¾Ú½ñ¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤òÆ³Æþ¡Ê¢¨£±¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£
<µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß>
③¡Ö¤ß¤¦¤é¤Î¿¹ÎÓ¡Ê¤â¤ê¡Ë¡×´ÖÈ²ºà¤ÇºîÀ®¤·¤¿Éô²°ÈÖ¹æ¥×¥ìー¥È¤òºÎÍÑ
④µþµÞ¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÊÌÍ¥ÂÔÅù¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ñ°÷À©¥¯¥é¥Ö¡ÖµþµÞ¥×¥é¥¤¥à¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÍøÍÑ
¡¡µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¤¿´ÃÏ¤è¤¯²÷Å¬¤Ê¤¹¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¤±èÀþ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¤±èÀþ¤ÎÈ¯Å¸¤È³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¹¤Þ¤¤´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¤SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿1¤Ä¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¡¤¤¹¤Þ¤¤¤Î¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òºï¸º¤·¡¤ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤¹¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë¥·¥êー¥ºÌ¾
¡¡¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥°¥ìー¥Ì¡×
¡Ê2¡Ë¥Íー¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¤µþµÞ±èÀþ¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖÃÏ±ï¡×¤òÀ¸¤ß¡¤¾Íè¤âµþµÞ±èÀþ¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¤µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Î½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤ò´§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ì½ê¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ç±èÀþ¤Ë¡¤½»¤à³¹¤Ë¡Ö°¦Ãå¡×¤ò»ý¤Á¡¤³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¤¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¼ï¡×¤ä¡Ö¾Íè¡×¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ö¥°¥ìー¥Ì¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë¡ÖµþµÞ¥×¥é¥¤¥à¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÍøÍÑ¸¢Íø¤¬²ÄÇ½
¡¡µþµÞÅÅÅ´¡¤µþµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¤³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥ê¥Ö¥³¤¬Ï¢·È¤·¤¿²ñ°÷À©¥µー¥Ó¥¹¡£¥°¥ëー¥×£³¼Ò¤Î¡ÖÊ¬¾ù¡¦Ãç²ð¡¦ÄÂÂß¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Éý¹¤¤·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¤¤ªÆÀ¤Ê¤´Í¥ÂÔ¡¤¤ªµÒÍÍ¾Ò²ðÀ©ÅÙ¡¤¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤Ê¤É¡¤Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë¡ÖµþµÞ¥×¥é¥¤¥à¥¯¥é¥Ö¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.keikyu-primeclub.com/
¡Ê4¡Ëº£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡µþµÞ±èÀþ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç³Ø¤äÀìÌç³Ø¹»Åù¤ËÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¤ÍÑÃÏ»ÅÆþ¤«¤é¤Î³«È¯¤äµþµÞ¥°¥ëー¥×¤ÎÍ·µÙÃÏÅù¤ÇÅ¸³«¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥°¥ìー¥Ì²£ÉÍ¶ÍÈª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËÊª·ï³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2357/116135/116135_web_1.png
¡Ê2¡ËÌÚÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖMOCXION¡Ê¥â¥¯¥·¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¡¥»°°æ¥Ûー¥à¤ÎÌÚÂ¤²½µ»½Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMOCX¡×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·úÃÛ»ñºà¡ÖÌÚ¡×¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¤·úÀß»þ¤ÎCO2¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¤Ä¹´ü´Ö·úÊª¤ËÃºÁÇ¤ò¸ÇÄê²½¤·¤Æ¡¤ÃÏµå´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¡¥£³³¬·ú¤Æ¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Ç¡¤½»ÂðÀÇ½É¾²Á½ñ¤ò¼èÆÀ¤·¡¤Îô²½ÂÐºöÅùµé£³¤ÈÂÑ²ÐÅùµé£´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËþ¤¿¤¹ÌÚÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¢¨¤Ç¤¹¡£
¢¨Âç¼êÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤¬Äê¤á¤ëÌÚÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐÏ¿Í×·ï¤Ï¡¤£³³¬·ú¤Æ°Ê¾å¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Ç¡¤½»ÂðÀÇ½É¾²Á½ñ¤ò¼èÆÀ¤·°Ê²¼¤ÎÅùµé¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È
①Îô²½ÂÐºöÅùµé£³¡¡②ÂÑ¿ÌÅùµé£³¤â¤·¤¯¤Ï¡¤ÂÑ²ÐÅùµé£´¤«¡¤ÂÑ²Ð¹½Â¤
¥Ï¡¥¡ÖZEH-M Oriented¡×°Ê¾å¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Û¤«¡¤»°°æ¥Ûー¥à¤ÎÆÈ¼«´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÌÚÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡Ö¤ß¤¦¤é¤Î¿¹ÎÓ¡Ê¤â¤ê¡Ë¡×´ÖÈ²ºà¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¼ÒÍÎÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤ß¤¦¤é¤Î¿¹ÎÓ¡Ê¤â¤ê¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¤¿¹ÎÓ´ÉÍý¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´ÖÈ²ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿³ÆÉô²°¤Î¡ÖÉô²°ÈÖ¹æ¥×¥ìー¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¡Ö¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¾Ú½ñÉÕÅÅÎÏ¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¤ÎFNJ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¤½¸¹ç½»Âð¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¾Ú½ñ¡Ê¢¨£²¡Ë¤ÎÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー³èÍÑ»Ù±ç¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¤¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Åù¤Î¶¦ÍÑÉô¤ÎÅÅÎÏ¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡½×¹©¤«¤é£³Ç¯´ÖÄó¶¡Í½Äê
¢¨£²¡¡ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤Î»ý¤ÄCO2ÇÓ½ÐÍÞÀ©Åù¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡Ê´Ä¶²ÁÃÍ¡Ë¤ò¡¤¾Ú½ñÈ¯¹Ô»ö¶È¼Ô¤¬Âè»°¼ÔÇ§¾Úµ¡´Ø¤ÎÇ§¾Ú¤òÆÀ¤Æ¡Ö¾Ú½ñ¡×¤È¤·¤Æ¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤´Ä¶ÂÐºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤â¤Î
»²¡¡¹Í
£±¡¥½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¥é¥¤¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¸½Âå¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤·¡¤°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ëÊë¤é¤·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡È¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡£¡É À¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¤¼¡Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¤¤½¤Î»þÂå¡¤¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¡Ê¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¤À¤³¦¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¡¤¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Î¹¤òëð²Î¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤¹¤Þ¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿è¡Ê¤¹¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¼´¤Ë¡¤¡Ö¼«Í³¡×¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¡Ö°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¹¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¡¦Êë¤é¤·¤Å¤¯¤ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.prime-keikyu.jp/
£²¡¥¡Ö¤ß¤¦¤é¤Î¿¹ÎÓ¡Ê¤â¤ê¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¤2023Ç¯£²·î¤«¤é¡¤»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¤»°±ºÈ¾Åç¤Ë½êÍ¤¹¤ëÅÔ»Ô¶á¹Ù¼ÒÍÎÓ¤ò·òÁ´¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·òÁ´¤Ê¿¹ÎÓ¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¤¿¹ÎÓ¤ÎÍ¤¹¤ëÆó»À²½ÃºÁÇµÛ¼ýµ¡Ç½¤Î°ìÁØ¤ÎÈ¯´ø¤òÌÜ»Ø¤·¡¤À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½Ë¤«¤ÊÈþ¤·¤¤¿¹ÎÓ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¹ÎÓ´ÉÍý¤Î´ÖÈ²ºà¤Î³èÍÑ¤ä¡¤À°È÷¤·¤¿¿¹¤ò¿Æ»Ò¤Î»³Í·¤Ó¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¤¿¹¤Å¤¯¤ê¤ÎÊý¿Ë¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ë¡¿Í´ë¶È¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¿¹ÎÓ¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¤¤È¤â¤Ë¿¹¡¦Î¤»³¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://miuranomori.keikyu.co.jp/
£³¡¥µþµÞÅÅÅ´¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß
¡¡µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¤ÃæÄ¹´üÅª¤ËÂÐ½è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£½ÅÍ×²ÝÂê¡×¤Î1¤Ä¤Ë¡ÖÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò·Ç¤²¡¤µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¤À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¡¦²óÉüÅù¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤2022Ç¯ÅÙ¤ËÄ¹´ü´Ä¶ÌÜÉ¸¡ÖµþµÞ¥°¥ëー¥× 2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡×¤òºöÄê¤·¡¤²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾Ê¥¨¥Í¡×¡ÖÁÏ¥¨¥Í¡×¡ÖºÆ¥¨¥Í¡×¤Î£³ËÜÃì¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ±¿¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅÎÏ¤òºÆ¥¨¥Í²½¤·¡¤Ç¯´ÖÌó10Ëü¥È¥ó¤ÎCO₂ºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¤¥°¥ëー¥×°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌî¿´Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu.co.jp/company/csr/
£´¡¥¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥Óー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1976Ç¯ÁÏ¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥Óー¤Ï¡¤UniLife¡Ê¥æ¥Ë¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÁ´¹ñ¤Î³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è³«È¯¡¦Ãç²ð°¶Àû¡¦±¿±Ä´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ÇÅ¸³«¡£³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¤Âç³ØÎÀ¡¤¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë 2,711Åï¡¦99,300¼¼¤Î±¿±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯£´·î»þÅÀ¡Ë
£µ. ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2000 Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¤²÷Å¬¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¤½¸¹ç½»Âð¤ØÁ´¸Í°ì³ç·¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ä¹â°µ°ì³ç¼õÅÅÅù¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤¶áÇ¯¤Ç¤ÏAI ¤ä IoT Åù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎDX ¿ä¿Ê¡¤¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¤´ë²è¤«¤é±¿ÍÑÊÝ¼é¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
