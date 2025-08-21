複合型ガスボンベの世界市場2025年、グローバル市場規模（水素ボンベ、酸素ボンベ、圧縮天然ガス（CNG）ボンベ、液化石油ガス（LPG）ボンベ）・分析レポートを発表
2025年8月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「複合型ガスボンベの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、複合型ガスボンベのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の複合型ガスボンベ市場の概要
最新の調査によると、2023年における世界の複合型ガスボンベ市場規模は約3億8,000万米ドルと推定され、2030年には約5億7,260万米ドルに達すると予測されています。これは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.0％で成長することを意味します。
この市場は、化学産業や自動車、航空、医療、食品など、さまざまな分野でのガス需要の増加を背景に拡大しており、特に水素や酸素、CNG（圧縮天然ガス）、LPG（液化石油ガス）などの用途での需要が高まっています。
市場構造と業界チェーンの発展
本レポートでは、複合型ガスボンベ産業の全体像を明らかにし、そのバリューチェーン（原材料供給から製品販売まで）の構成を詳しく解説しています。特に水素ボンベや酸素ボンベに関しては、化学工業や自動車産業における活用が進んでおり、産業構造の変化とともにボンベ製品の進化も加速しています。
また、先進技術、特許出願、注目される応用分野、市場トレンドの変遷も詳細に分析されています。
地域別の市場動向
地域別の分析においては、以下の特徴が見られます。
● 北米・欧州：政府による規制や環境配慮政策、消費者の安全意識の高まりを受けて、安定した成長を続けています。特に水素燃料自動車や医療用途での導入が進んでいます。
● アジア太平洋地域：特に中国は、内需の強さと製造インフラの充実、国家による積極的な政策支援を背景に、世界市場をリードしています。日本や韓国も技術革新において注目されています。
市場の主要セグメント
市場は、以下のようにタイプ別および用途別に分類されます。
タイプ別
● 水素ボンベ：次世代エネルギーとして注目される水素の安全な貯蔵に使用。
● 酸素ボンベ：医療・化学・航空など多岐にわたる分野で需要が増加。
● CNGボンベ：自動車や輸送分野での環境負荷低減に寄与。
● LPGボンベ：家庭用や産業用に広く普及。
● その他：特殊ガス用途などに対応。
用途別
● 化学産業：ガス供給の安定化や安全管理において中核的な役割を果たします。
● 自動車産業：水素燃料自動車やCNG車の増加に伴い需要が拡大。
● 航空業界：軽量・高耐久性を活かした特殊用途が中心。
● 食品産業：食品保存や加工工程でのガス使用に対応。
● 医療分野：酸素供給装置や輸送用のガス保管に使用。
● その他：研究施設や工業用途など多岐にわたります。
技術的進展と市場競争
複合型ガスボンベは、従来の金属製ボンベに比べて軽量で耐腐食性が高く、特に可搬性や安全性が重視される分野で急速に普及しています。
レポートでは以下の技術動向が注目されています。
● 炭素繊維やガラス繊維を用いた構造の進化
● センサー内蔵型スマートボンベの開発
● 高圧ガス対応の強化設計
● リサイクル可能な複合材料技術の確立
