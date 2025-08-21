パンプキンや栗、紅芋を使った「秋のアフタヌーンティー」／ホテルアトールエメラルド宮古島

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ホテルアトールエメラルド宮古島（所在地：宮古島市平良字下里108-7、総支配人：根間 靖）は、1Fカフェ・レストラン「カーレント」にて2025年9月1日（月）～2025年11月30日（日）までの期間、秋の味覚パンプキンや栗、紅芋を取り入れた「秋のアフタヌーンティー」を販売いたします。

暑さが続く中でも、少しずつ変わりゆく季節を感じながら、一足早い秋の味覚をお楽しみください。

秋のアフタヌーンティー 概要

販売期間：2025年9月1日（月）～2025年11月30日（日）

提供場所：1Fカフェ・レストラン「カーレント」

提供時間：12：00～16：00

料 金：お一人様3,800円 フリードリンク付

※宮古島在住の方は10％OFF

予 約：前日17：00までに要予約 ＞＞ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ003916256/course/)

※1日10セット限定でのご提供となります。

ーMENU-

＜セイボリー＞パンプキンとナッツのオープンサンド

スコーン シークワーサークリームと紅芋のジャムを添えて

＜スイーツ＞ シフォンケーキ／紅芋胡麻団子／紅芋モンブラン／南瓜モンブラン

リンゴのムース タルト仕立て／洋梨のムース タルト仕立て

栗のブラマンジェ／マロンムース／白ワインとぶどうのゼリー

＜フリードリンク＞コーヒー（ホット・アイス）／さんぴん茶

紅茶<琉球紅茶サンセットティー>（ホット・アイス）

※ドリンクはセルフサービスです。

※料金には消費税・サービス料が含まれます。

※画像は全てイメージです。

※内容は変更になる場合がございます。

※宮古島在住の方は住所が確認できる、証明書等の提示をお願いします。

ホテルアトールエメラルド宮古島について

宮古島を代表するパイナガマビーチまで徒歩約4分、ナイトライフを満喫できる宮古市街のメインストリートまで徒歩約10分と、自然と街の賑わい、どちらも満喫できる宮古島観光の拠点に最適な立地で観光やビジネスに便利なシティ＆リゾートホテルです。宮古の誇るエメラルドブルーの海とゆったりとした島時間をお楽しみください。

所在地：宮古島市平良字下里108-７

客室数：137室

館内施設：ショップ／レストラン／宴会場／結婚式場

URL：https://www.atollemerald.jp/

アクセス：宮古空港より車で約13分

下地島空港より車で約20分

市内中心繁華街まで徒歩約10分

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。