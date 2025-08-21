おつまみの定番、柿の種を天ぷらにしちゃいました！『柿の種天ミックス』が新発売
株式会社MDホールディングス（本社：大阪府東大阪市）は、おつまみの定番である柿の種とピーナッツに、サクッと食感の天ぷらにした柿の種をミックスしたお菓子『柿の種天ミックス』を、2025年9月1日（月）より、全国で発売いたします。
《 開発背景 》
本商品は、おつまみの定番である柿の種に、柿の種を天ぷらにした「柿の種天」を合わせた、新感覚のおいしさを楽しめるお菓子です。「柿の種天」と柿の種、ピーナッツをバランスよくミックスしています。「柿の種天」は柿の種に衣をつけて揚げることで、ふわっと、サクッと食感に仕上げ、これまでの柿の種にはない軽やかな食感が楽しめるおつまみとして開発いたしました。
さらに、天ぷらと相性の良い爽やかな瀬戸内レモンの風味で仕上げることで、すっきりした後味のやみつきになる味わいに仕上げました。「柿の種天」、柿の種、ピーナッツの飽きのこない３種の食感に、レモンの酸味と柿の種の塩味がほどよいおつまみとしてお楽しみいただけます。
また、パッケージは瀬戸内レモンの風味を思わせる、明るく爽やかな印象に仕上げました。
《 商品特長 》
- ふわサク食感の「柿の種天」と、柿の種、ピーナッツをバランスよくミックス
- 柿の種に衣をつけて揚げることで、今までにない軽やかなふわサク食感を実現
- 天ぷらと相性の良い、瀬戸内レモン風味の味付けで、すっきりとした後味
- お酒のお供にはもちろん、ノンアルコール飲料のお供にも最適
- 食べきりサイズの個包装が5袋入りで、買い置きにも家族や友人とのシェアにも便利
- レモンの爽やかな風味を思わせる、鮮やかな黄色を基調としたパッケージデザイン
皿盛りの『柿の種天ミックス』
異なる風味と食感を楽しめる３種入り
■商品概要
商品名：柿の種天ミックス
参考価格：378円（税込）※消費税8％
内容量：100g(20g×5袋)
発売日：2025年9月1日(月)
販売エリア：全国のスーパー、ドラッグストア
MDホールディングス公式オンラインショップ（https://store.md-holdings.com/）
MDホールディングスは、 「Make Daily Happiness ＯＫＡＳＨＩを通して日々の生活に笑顔の時間を創造する」をパーパスに掲げ、事業を通じて持続可能な社会の実現のため、SDGsの目標の達成に向けて取り組んで参ります。
株式会社MDホールディングス
社名：株式会社MDホールディングス
代表者：執行役員CEO 廣田 光浩
所在地：大阪府東大阪市新庄4丁目11-20
設立：1968年（昭和43年）6月3日
事業内容：菓子の販売および卸売業
URL：https://md-holdings.com/
