世界のアスリートが認めたUVプロテクトアパレル国内初上陸！

株式会社ツインズ

株式会社ツインズ（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長：梶原 隆司）は、オーストラリア発の高機能UVプロテクトアパレルメーカー「SParms（スパームス）」と日本国内総代理店契約を締結し、2025年8月より正式に販売を開始いたします。



「SParms」は、オーストラリア・ゴールドコーストで育ったミミ・リー氏が2009年に創設。アームスリーブを中心とした高性能UVプロテクトアパレルを展開。

創設のきっかけは、ゴルフアカデミーで仕事をしていたミミ氏が「若い選手達が10時間以上も強い日差しを受けながら練習をしていた当時、既にオーストラリアは世界的にも日差しが強く、皮膚ガン発生のリスクが高いことは医学的にも証明されていた。そのリスクを低減させる為、強い日差しを遮断するアームスリーブをつける習慣を世界の人に広げたい」という思いから。

性能的にこだわったのは「しっかりと日差しを防ぐこと」。『SParms』はオーストラリア政府基準でUPF50＋のUV保護性能が認められている。紫外線対策先進国であるオーストラリアで採用されている国際的な紫外線防御基準「AS/NZS4399」に準拠し、最高ランクのUPF50＋を実現。日本国内で一般的に使われる遮蔽率表示よりも厳格な試験をクリアした、安心と信頼の品質です。

ゴルフをはじめとした各種スポーツやアウトドアの現場で幅広く活用されており、女子プロゴルフ界のレジェンド、カリー・ウェブ選手も日常のプレーで愛用しています。

【SParmsの特長】

・UPF50+：最高レベルの紫外線保護指数（UVカット率98%以上）

・冷感素材：炎天下でも快適な着用感

・フィット設計：プレー中の動作を妨げにくい自然なフィット感

・ドライタッチ素材：サラサラとした肌触りで着け心地も快適

・豊富なサイズ展開とカラーバリエーション

SParmsは、ゴルフ・ランニング・テニス・サイクリング・登山など様々なアクティビティに最適です。また、屋外作業や通勤・通学時の日焼け対策としてもおすすめです。

【ブランド背景】

SParmsは、オーストラリアに本拠を置き、世界各国のスポーツシーンで愛用されるUVプロテクトアパレルブランドです。機能性と快適性を兼ね備えたプロダクトは、トップアスリートから一般ユーザーまで幅広い支持を集めています。

【今後の展開】

今後は日本国内のゴルフショップ・スポーツ専門店・オンラインストア等での展開を進め、多様なライフスタイルに対応する商品ラインアップを展開予定です。

8月21日より公式ECサイトにて発売を開始いたします。SParms 公式 ECサイトよりご購入ください。

URL：https://sparms-jp.com/

プロゴルファー カリーウェブも愛用アームカバー着用イメージ

【本件に関するお問合せ】

株式会社ツインズ

広報担当：富田・寺田

TEL：047-449-8380

MAIL：info@twins-corp.com

ツインズ公式サイト：https://twins-corp.com