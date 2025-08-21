JA全農共同開発「ニッポンエール 愛媛県産キウイ」を、9月1日（月）に販売開始

「ニッポンエールプロジェクト」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう」という「ニッポンエール」のコンセプトのもと、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーン等を展開し、商品を通じて産地を応援していこうという活動です。「ニッポンエール 愛媛県産キウイ」は、2022年の発売時、お客様のご支持に加え、産地の皆さまからも多くの喜びの声をいただきました。今回も産地のご協力のもと製品化が実現いたしました。本製品は、日本一の生産量を誇る愛媛産「キウイ果汁」を使用した爽やかな香りと甘酸っぱい味わいの清涼飲料水（果汁1％）です。パッケージには、実りある愛媛のキウイ園をイラストで描くことで一つ一つ丁寧に収穫する生産者の温かみを伝えています。本製品を全国にお届けすることで、国産キウイの認知と生果の販売拡大につなげ、キウイ農家の皆様を応援します。今後も当社は、JA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。（※）ニッポンエールプロジェクトの詳細はこちら≪製品概要≫製品名：ニッポンエール 愛媛県産キウイ品名：清涼飲料水容量・容器：500gペットボトル希望小売価格税込（税別）：194円（180円）発売日：9月1日（月）販売地域：全国