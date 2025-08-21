¡Ú8/26(²Ð)～3Æü´Ö ÌµÎÁ³«ºÅ¡ÛÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¹½Â¤¡×¤È¡Ö¶¦´¶¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡©～º£¤¹¤°ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤LP²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ～
¡ÖLP¤â¥Ð¥Êー¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¼¤ó¤¼¤óÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡£¡×
¡ÖLP¤ÎCVR¡¢ºÇ¶á¤º¤Ã¤È²£¤Ð¤¤¤Ç¡Ä¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤«¤â¡£¡×
ÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
Çä¤ì¤ëLP¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹½Â¤¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤È¡Ö´¶¾ð¤Ø¤ÎÁÊµá¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ- Çä¤ì¤ëLP¹½Â¤¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿ー¥ó
- ¡ÖAB¥Æ¥¹¥È¡¦¥Òー¥È¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Î²þÁ±¤È¤Ï
- LPÎ¥Ã¦¤òËÉ¤°"Ì¡²è"¤Î¸ú²Ì
- CTR¡¦CVR¤¬ÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¶ñÂÎ»öÎã
¢¡¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- D2C¡¿EC¤Ê¤É¡¢LP¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þー¥±¥¿ー¤ÎÊý
- ¹¹ðÈñ¤Ð¤«¤ê¤«¤µ¤ß¡¢CVR¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¡¦Î¥Ã¦Î¨¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¿·¤·¤¤ÂÇ¤Á¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Êý
- ¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡ÖÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¦»É¤µ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÊý
³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¡¡¾¾±º ÏÂ¿¿
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¼¼¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
SNS¤ËÆÃ²½¤·¤¿WEB¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢Meta,LINE,TikTok¤Ê¤ÉSNSÇÞÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¹¹ð±¿ÍÑ¤òÃ´Åö¡£
·î´Ö1²¯±ßÄøÅÙ¤Î¹¹ð±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤è¤êPRIZMA¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¼¼¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥¤¥ó¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLeanGo¡¡Ê¿°æ æÆÍù
Ê¿°æ æÆÍù
³ô¼°²ñ¼ÒLeanGo ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤·¡¢¥¼¥¯¥·¥£¤ÎUX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£
Îß·×250·ï°Ê¾å¤Î»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·CVR²þÁ±¤ò140%Ã£À®¡¢¿·µ¬µ¡Ç½¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLeanGo¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥¯¥»¥¹¥Äー¥ë DEJAM¤òÃåÁÛ¤·¥×¥í¥À¥¯¥È¥ªー¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
¢¡³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/149156/table/96_1_0e0978df3d56e486f446682130fc5072.jpg?v=202508210257 ]
ÀìÂ°PR¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢
Êñ³çÅª¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥ê¥µー¥Á¡õ´ë²èÎÏ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÏ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PR¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
PRIZMA¤ÏÁ´¤¯¿·¤·¤¤·Á¤ÎPR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£
https://www.prizma-link.com/
¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ëPRIZMA¡×
¡Ö¥ê¥µー¥Á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
¡ÖzÀ¤Âå¤ÎÌ¡²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
¡¦¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¹Êó¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡©¡×¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÊýË¡5Áª
¡¦¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹»ÈÍÑ¼ÔÉ¬¸«¡Û¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î³°Ãí¤Ã¤Æ¼ÂºÝ°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¡©
¡¦¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-6-14 º£°æ¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùËÜ ¹·µ±
ÀßÎ©¡§2024Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¥Í¥Ã¥È½¸µÒ»Ù±ç
¥á¥Ç¥£¥¢PRÂå¹Ô
