これまでにないコンセプトでデザイン！新たな「923形ドクターイエロー」アルミアイスクリームスプーン２種類を新発売







株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、923形ドクターイエローをモチーフにした新デザインのアルミアイスクリームスプーンを、2025年８月26日（火）より新発売いたします。

今回、発売するアルミアイスクリームスプーンは大人な雰囲気を醸し出すブラックの本体に、923形ドクターイエローを当社では初めてカラーで表現しました。大人をターゲットに描かれたドクターイエローは見ているだけで楽しめる出来栄えです。

日々の生活にほんの少しの遊び心と、特別な存在感を添えてくれるスプーン。923形ドクターイエローの魅力が、皆さまの手元でも楽しく輝きますように。ぜひお楽しみください！



■ 商品紹介



＜商品①＞923形ドクターイエローアルミアイスクリームスプーン 写真Ver.









＜商品②＞923形ドクターイエローアルミアイスクリームスプーン イラストVer.











■ これまでにないコンセプト









今回発売する商品は、これまでにない２つの新しい要素を盛り込んだ意欲作です。ひとつ目は、「ノーブルで大人シックな雰囲気」を意識した、上品で落ち着きのあるデザインである点。ふたつ目は、これまで当社が販売してきた923形ドクターイエローのアルミアイスクリームスプーンは本体を単色で表現しておりましたが、初めてカラーで表現した点です。本商品は上記コンセプトによって親しみやすく視覚的にも楽しめる仕上がりとなりました。

また、商品の台紙は異なるテイストの２種類をご用意しました。「写真Ver.」は、実際の923形ドクターイエローの魅力をダイレクトに伝えるデザインで、当社の店舗および当社公式オンラインショップにて販売いたします。一方、「イラストVer.」は目を引くデザインの描き下ろしイラストを使用しており、当社公式オンラインショップでの取り扱いとなります。



■ 販売詳細

＜販売価格＞ 各800円（税込）

＜発売日時＞ 2025年８月26日（火曜日） ※当社公式オンラインショップでは午前10時より販売開始

＜販売箇所＞

当社店舗

・別紙「取扱店舗一覧」をご参照ください。(

当社公式オンラインショップ

・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」（ https://www.jrcp-shop.jp/ ）

・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」（ https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/ ）

※自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」では、スプーン単品のほか、「写真Ver.」とシンカンセンスコ゛イカタイアイスとのセット商品もご用意いたします。

＜その他＞

・スプーン本体のデザインは商品①、商品②のともに共通です。

・JR東海承認済、JR西日本商品化許諾済



■ メイド・イン・ツバメ











当商品は、「メイド・イン・ツバメ」の認定商品です。「メイド・イン・ツバメ」は、燕地域で製造された優れた品質の商品に対して付与されます。



※画像はイメージです。

※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。

※商品のデザインは、実際の車両や設備等と異なる場合がございます。

※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

※商品のご予約および取り置きはできません。

※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。

本件に関するお問合わせ先【リリースに関するお問合せ先 】株式会社 JR 東海リテイリング・プラスMail:press@jr-plus.co.jp