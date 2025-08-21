こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
JR東海 211系＆923形ドクターイエロー ペンケースを新発売！引退時の特別デザインを表現
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、JR東海の211系と923形ドクターイエローをモチーフにしたオリジナルペンケースを2025年8月26日（火）より当社公式オンラインショップで新発売いたします。
211系のペンポーチは、2025年2月11日に開催された「211系で行く静岡車両区」ツアーで公開された車両をモチーフにデザインしました。助士席側の窓上部にも注目です。
また、923形ドクターイエローのペンポーチは、JR東海が所有するT4編成の最後の検測運行時に施された特別な「ありがとうＴ４」装飾をデザインに取り入れました。
実用性とコレクション性を兼ね備えたペンケース。あの日の感動を閉じ込めたデザインをぜひ身近に感じてください。
■ 販売商品
＜商品①＞ ありがとうJR東海211系 電車型ペンケース
＜販売価格＞ 税込1,650円
＜商品サイズ＞ 約 W48 × H60 × D200 mm
＜商品説明＞
2025年2月11日に開催された「211系で行く静岡車両区」ツアーで公開されたGG9編成（クハ210-5057）をモチーフにデザインしました。
車体正面では、実際に掲出された「通勤快速」の種別幕や、GG9の編成番号の表記、助士側の窓に掲出された特別プレートを意識して表現しております。JR東海の車両をテーマとしつつ、特に211系ファンの皆さまにお届けしたい一品です。
※商品の特性上、実車に施された細かな表記等は、省略または簡略化してデザインしています。
＜商品②＞ ありがとうT4 923形ドクターイエローペンケース
＜販売価格＞ 税込1,760円
＜商品サイズ＞ 約 W49 × H54 × D200 mm
＜商品説明＞
2025年１月28日・29日に東京～博多駅間で行われた923形ドクターイエロー（T4編成）の最後の検測運行時に施された特別な「ありがとうＴ４」装飾をモチーフにデザインしました。
※商品の特性上、実車に施された細かな表記等は、省略または簡略化してデザインしています。
■ 販売詳細
＜発売日時＞ 2025年８月26日（火曜日）10：00～
＜販売箇所＞ 以下の当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」（ https://www.jrcp-shop.jp/ ）
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」（ https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/ ）
＜その他＞ JR東海承認済
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp