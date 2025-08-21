こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「やみつき白ぶどうソーダ」を、9月1日（月）に新発売
皮つき白ぶどうの芳醇な香りとコクの味わいがやみつきになる炭酸飲料
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、皮つき白ぶどうの芳醇な香りとコクを、思わずもう一度飲みたくなる“やみつき”のおいしさが特長の炭酸飲料「やみつき白ぶどうソーダ」を、9月1日（月）に新発売します。
近年、果実の味わいや飲みごたえを楽しめる“炭酸飲料”が、若年層を中心に高い支持を集めています。日常のちょっとした気分転換や、間食・軽食のお供として需要が高まる中、当社は果汁の味わいを楽しめる新たな炭酸飲料として「やみつき白ぶどうソーダ」を新発売します。
「やみつき白ぶどうソーダ」は、皮つき白ぶどうの芳醇な香りとコクが感じられる微炭酸の炭酸飲料です（※）。炭酸飲料としては珍しく、ほんのりとろみを加えることで、果汁感ある飲みごたえを実現しました。果実の甘みと香りが口いっぱいに広がるやみつきになるおいしさで、リフレッシュタイムやおやつのひとときにぴったりです。パッケージには、みずみずしい白ぶどうのシズル感を前面に表現し、手に取った瞬間からおいしさが伝わるデザインを採用しています。
当社は、果実と炭酸飲料がお好みの方におすすめの本製品の発売を通じて、多様化するニーズにお応えするとともに、炭酸飲料市場のさらなる活性化に貢献してまいります。
（※）果汁10%未満
≪製品概要≫
製品名：やみつき白ぶどうソーダ
品名：炭酸飲料
容量・容器：350ml缶
希望小売価格：154円（140円）
発売日：9月1日（月）
販売業態：自動販売機を中心に販売
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、皮つき白ぶどうの芳醇な香りとコクを、思わずもう一度飲みたくなる“やみつき”のおいしさが特長の炭酸飲料「やみつき白ぶどうソーダ」を、9月1日（月）に新発売します。
近年、果実の味わいや飲みごたえを楽しめる“炭酸飲料”が、若年層を中心に高い支持を集めています。日常のちょっとした気分転換や、間食・軽食のお供として需要が高まる中、当社は果汁の味わいを楽しめる新たな炭酸飲料として「やみつき白ぶどうソーダ」を新発売します。
「やみつき白ぶどうソーダ」は、皮つき白ぶどうの芳醇な香りとコクが感じられる微炭酸の炭酸飲料です（※）。炭酸飲料としては珍しく、ほんのりとろみを加えることで、果汁感ある飲みごたえを実現しました。果実の甘みと香りが口いっぱいに広がるやみつきになるおいしさで、リフレッシュタイムやおやつのひとときにぴったりです。パッケージには、みずみずしい白ぶどうのシズル感を前面に表現し、手に取った瞬間からおいしさが伝わるデザインを採用しています。
当社は、果実と炭酸飲料がお好みの方におすすめの本製品の発売を通じて、多様化するニーズにお応えするとともに、炭酸飲料市場のさらなる活性化に貢献してまいります。
（※）果汁10%未満
≪製品概要≫
製品名：やみつき白ぶどうソーダ
品名：炭酸飲料
容量・容器：350ml缶
希望小売価格：154円（140円）
発売日：9月1日（月）
販売業態：自動販売機を中心に販売