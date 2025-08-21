“ライオン兄さん”が代表を務める株式会社バイアンドホールド、7月26日、27日に福岡ソフトバンクホークス公式戦にて金融リテラシー啓発イベントを開催！

株式会社バイアンドホールド

金融・起業スクール「Financial Free College」を運営する株式会社バイアンドホールド（本社：神奈川県逗子市、代表取締役：山口 貴大）は、2025年7月27日（土）・28日（日）にみずほPayPayドームで開催された福岡ソフトバンクホークス公式戦にて、金融リテラシーの向上を目的としたブースイベントを実施いたしました。

当社は2025年より、福岡ソフトバンクホークスのオフィシャルスポンサーとして活動を開始しており、今回のイベントもその一環として実施されたものです。

◆イベントの開催詳細

ブースでは当社の取り組みや「Financial Free College」の講座内容を紹介し、ご来場者からの投資・お金に関する相談も実施。金融教育プログラムの一部を実際に体験できるコーナーも設け、多くの方に関心を持っていただきました。

◆株式会社バイアンドホールドの取り組み

Financial Free College 株式投資や起業、不動産投資などに関するオンラインスクールを運営。

セルフ年金構築講座、米国株講座、トレーディング講座、暗号資産、コモディティ講座など延べ1万人以上が受講経験あります。

コンサル・運営代行 不動産運用、起業支援、情報発信等のオンラインコンサルティングを提供。

教育支援活動 地元自治体(逗子市)への寄附や金融教育授業の提供など地域貢献活動も実施。

スポーツスポンサー活動 2024年の「Lリアル・ソシエダ Japan Tour」に公式スポンサーとして参加し、小中学生1,000名を招待。

2025年5月、プロ野球・福岡ソフトバンクホークスのオフィシャルスポンサーに就任。

メディア出演・書籍 山口寛大氏はYouTubeで「ライオン兄さん」として情報発信、資産運用でギネス世界記録保持者。 SNSは50万フォロワー・著書も出版（年収300万円FIRE、新NISA完全攻略など2冊で10万部突破）。

◆Financial Free College

・セルフ年金構築講座

対象：投資ビギナーから中級者向け

受講時間：90分×12回

・米国株講座

対象：投資中～上級者向け

受講時間：90分×6回

・トレーディング必勝講座

対象：投資中～上級者向け

受講時間：90分×6回

・暗号資産コモディティ講座

対象：投資中～上級者向け

受講時間：90分×6回

◆グッズのご紹介

ブースにて「ライオン兄さん」公式LINEアカウントの友だち登録をしてくださった方には、福岡ソフトバンクホークスとのコラボノベルティグッズをプレゼント。

環境にも配慮した実用的なオリジナルノベルティグッズをご用意しました。

■バンブーファイバー マグカップ

■真空二重構造 ステンレスランブラー

◆当日の様子

当日は親子連れから投資初心者の方まで幅広い層の方々にご来場いただき、ブース前には行列ができるほどの盛り上がりとなりました。

今後も株式会社バイアンドホールドは、福岡ソフトバンクホークスとともに成長し、金融リテラシーを高める取り組みを全国各地で展開してまいります。

◆株式会社バイアンドホールドについて

株式会社バイアンドホールドは「すべての人に金融リテラシーを」という理念のもと、金融教育の「Financial Free College」などお金や投資に関する教育事業を中心に展開する企業です。インターネットを活用し、ファイナンス分野や不動産運用、起業支援、情報発信のコンサルティングおよび運営代行といった多岐にわたる専門的な教育サービスを提供しています。

日本では義務教育における金融教育の機会が限られているなか、誰もが自らの意思で学び、選択できる力を身につけるための場として、代表・山口貴大（ライオン兄さん）が2021年に設立しました。金融知識の普及と、自立した資産形成の支援を通じて、より豊かで自由な人生の実現をサポートしています。

■山口 貴大（ライオン兄さん）プロフィール

金融教育の「Financial Free College」代表。ネット関連会社などに会社員として8年間勤務後、サービス業関連会社を起業。2018年に事業を売却。その後、米国株を中心とした運用により経済的自由を獲得する。代表を務めるマネースクールは、「投資家が推奨するお金のスクール」、「未経験から学べるお金のスクール」、「結果が見込めるお金のスクール」の3冠を取得。（JMRO 日本マーケティングリサーチ機構調べ）2021年10月4日に「1時間で TikTok に投稿された同じ文章を言う人のビデオの最多数」で世界記録としてギネス認定。

現在は、KADOKAWA セミナーでも認定講師として、「投資」「経済」「貯蓄」のジャンルを担当。さらに、日本人の金融リテラシーを高めるために「ライオン兄さん」名義で、資産運用ノウハウやお金にまつわる旬な情報を SNS で発信している。

2022年2月に初著書となる『年収300万円FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」』を出版。1年6カ月で出版部数10万部を突破。

2023年11月9日には2冊目の著書『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』を出版。予約受け付け中のAmazonでは本総合１位を獲得。（2023/9/19) 発売3カ月で10万部を突破した。

2025年6月18日には3冊目の著書として『S&P500・オルカン完全攻略！月10万円を永久にもらえる配当マシンの作り方』を出版。初版部数は2万部。新NISA制度の非課税枠を活用した「月10万円の配当マシン」の作り方のほか、個別株や債券、ゴールド、ビットコインといった多様な投資対象についても網羅し、読者の年代や運用スタイルに応じた資産形成をサポートする内容となっている。

■会社概要

会社名：株式会社バイアンドホールド

所在地：神奈川県逗子市桜山8-1-3 グレイス桜山 201

代表者：代表取締役 山口 貴大

設 立：2021年5月

事業内容：金融・起業のスクール「Financial Free College」の運営他

Email：info@financial-free-college.jp

HP ：https://financial-free-college.jp/

ライオン兄さんメディア実績ページ：https://financial-free-college.jp/media/

