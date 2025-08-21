モデル・女優の愛甲ひかりさん× form forma(フォルム フォルマ) コラボお呼ばれドレスが発売
レディースフォーマルウェアを展開する株式会社東京ソワール(本社：東京都中央区、代表取締役社長：小泉純一)が運営するフォーマルコンセプトショップ 「form forma(フォルムフォルマ)」 は
モデル・女優の愛甲ひかりさん考案のドレスを、2025年9月4日（木）より発売します。
モデル・女優・インフルエンサーとして活躍している愛甲ひかりさん考案よる、新企画「小顔に見えてスタイルが盛れるお呼ばれドレス」は、自分好みの組み合わせで楽しむことができ、オケージョンシーンだけでなく普段使いも叶う商品です。
愛甲ひかりさん自ら細部までこだわりを持ち、何度も作り直し、ありそうでなかったこだわりのオケージョンドレスが完成しました。
小柄ながら、洗練されたファッションセンスと、大人かわいい表情も併せ持つ、そんな愛甲ひかりさんらしさ溢れるオリジナルドレスを、2型提案します。ブライダルの最盛期秋シーズンに最適です。
■愛甲ひかりさんプロフィール
愛甲ひかり
身長155cm
ファッションモデル・女優
Instagramのフォロワー32万人（8月現在）
モデルとしてブランド広告やCMに多数出演。女優としても活動の幅を広げ、BUMP「恋リアなんて嘘だらけ？」やテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」など話題作に出演。
■企画概要
BIG COLLAR MANY WAY DRESS
サイズ：5・7・9号（5号はEC限定）
カラー展開：オフ×ブラック
価格：\20,000+tax
・取り外し可能な、アシンメトリーの大きな衿が、デザインポイント。すっきり見える衿開きが小顔見え間違いなし。
・シアー素材のシフォン袖と、立体的な3Dチュールで作ったボリュームスリーブ付きで、何通りもの着こなしを楽しめ、盛れるコーディネートアイテム。
・衿も袖も取りはずしができて、シンプルな黒のノースリーブドレスとしても着まわせます。アシンメトリーのVネックがモードなヒトクセポイントに。
・小柄な体型にも似合う、レディなマーメイドラインに、さらに裾に切り替えのアクセントでスタイルアップを叶えます。
・オケージョンもプライベートもたくさん活躍できるよう愛甲さんのこだわりを詰め込みました。
SHEER JACQUARD BORELO × SATIN CAMI-DRESS
サイズ：7・9号
カラー展開：オフ×ブラック／ オフ×カーキ
価格：\19,000+tax
・人気のボレロ×キャミドレスのスタイルをベースに、愛甲ひかりさんのこだわりを詰め込んで他にはない一着に仕上げました。
・高級感と透明感のあるシアーのジャガード素材を使ったボレロは、コンパクトな丈感と、華奢見えするボリュームスリーブ、小顔見えする衿開きなど、数センチ単位でこだわりました。
・ポイントは、同素材で作ったチョーカーリボン。リボンは、結び方次第で、スタイリングに変化を付け、好みやトレンドに合わせて、盛れるアイテムに。
・合わせるキャミドレスはシンプル・上質・スタイルアップをとことん追求し、切り替えやウエストゴムなどのディティールはそぎ落として、すっきりとしたデザインにまとめました。
・素材は、上品な光沢のサテン素材を使用し、一格上がる見え方に。
■販売情報
予約販売開始日時： 2025年8月20日(水)
一般販売開始日時： 2025年9月 4日(木)
販売店舗：form forma全店 ／ 公式 オンラインストア
ＵＲＬ : https://formforma.jp/ext/aikou_formforma.html (特設ページ）
■愛甲ひかり さん インスタライブ
愛甲ひかりさんと、form forma企画MDによる
こだわりポイントを解説いたします。
ぜひご視聴ください。
日時:2025年9月4日(木)20:00～
配信アカウント： @formforma_official(https://www.instagram.com/formforma_official/)
form forma（フォルムフォルマ）とは
東京ソワールが「もっと気軽に楽しめるフォーマルを」をコンセプトに運営するオリジナルショップです。
多様化するオケージョンに対応し、20～30代向けのお呼ばれドレス、ステージドレスなどの幅広いフォーマルアイテムの品揃えしています。
「人を想う気持ち」に寄り添った、きめ細かな接客サービスが支持を得ており、冠婚葬祭すべての装いが揃う専門店として各商業施設で存在感を放ちます。
展開店舗： 30店舗（関東18店舗、東海5店舗、関西7店舗）
・ form forma公式オンラインストア(https://formforma.jp/)
・form forma公式instagram(https://www.instagram.com/formforma_official/)
・公式Facebook(https://www.facebook.com/share/1CDnpo84CK/?mibextid=wwXIfr)