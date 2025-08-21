2025 Autumn & Winter Collection第一弾　秋の新作テーブルウェアやキッチンアイテムを8月29日（金）より展開

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、2025 Autumn & Winter Collection を全国の Francfranc 店舗※1にて2025 年 8月 29 日（金）より展開します。また、 Francfranc オンラインショップでは一部商品を2025 年 8月 20 日（水）より先行展開します。

8月29日（金）よりスタートするコレクションの第一弾では、これから迎える秋の新生活にむけて、リビングルーム・ベッドルーム・ダイニングルーム・キッチンなどの住空間を上質に彩り、短くなりつつある秋の時間を豊かに楽しむためのインテリアアイテムを展開します。

ブラウンやベージュなどの秋らしくシックな色味を基調に、ちょっとした遊びごころをプラスしたモダンなスタイルを提案。季節の深まり・ぬくもりと洗練さが調和したラインアップで、心安らぐ新しい暮らしをFrancfrancらしい世界観で提案します。

今回は、新作テーブルウェアをはじめとしたダイニングアイテムやキッチンアイテムを公開します。

※1：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）ではお取り扱いがございません。

『2025 Autumn & Winter Collection』特集ページ

https://francfranc.com/blogs/feature/2025-autumn-winter

＜ダイニングルーム＞

秋らしいぬくもりのあるカラーに、ガラス素材や遊びごころのある形状を組み合わたテーブルウェアをラインアップ。ダイニングテーブルやチェア、アートフラワーとコーディネートすれば、深まる季節のぬくもりと洗練さが調和したワンランク上の食卓を演出します。

テーブルウェア

【商品名】カラーガラス ボウル

【種類】ピンク/ブラウン/ブルー/グリーン

【価格】各1,200円

【商品名】カラーガラス プレート

【種類】ピンク/ブラウン/ブルー/グリーン

【価格】M:各1,400円・L:各1,600円

【商品名】カラーガラス タンブラー

【種類】ピンク/ブラウン/ブルー/グリーン

【価格】各980円

落ち着いたトーンと豊富なカラーバリエーションが魅力のガラスウェアシリーズです。ガラスならではの涼やかな印象を持ちながら、秋らしい色合いで、まだ暑さの残る季節から一足早く秋の気分を楽しめます。シンプルなフォルムでメインプレートとしても使いやすく、セラミックとのコーディネートに抜け感を添えるアイテムとしても取り入れやすいデザインです。

【商品名】スプラッター オーバルプレート

【種類】ピンク/アイボリー/ライトブルー/グリーン

【価格】各1,000円

【商品名】スプラッター プレート Ｍ

【種類】ピンク/アイボリー/ライトブルー/グリーン

【価格】各1,200円

【商品名】スプラッター ディーププレート

【種類】ピンク/アイボリー/ライトブルー/グリーン

【価格】各1,500円

【商品名】スプラッター マグ

【種類】ピンク/アイボリー/ライトブルー/グリーン

【価格】各900円

秋を感じるカラーバリエーションが魅力のスプラッター柄セラミックシリーズです。細かなスプラッターテクスチャーが施されておりデザイン性がありながらも、シンプルな形状で食卓のアクセントとして取り入れやすいアイテムです。カラーガラスシリーズのガラスウェアや、リバーシブルランチマットとの色合わせでのコーディネートもおすすめです。

【商品名】リバーシブル ランチマット

【種類】ピンク/ブルー/ブラウン/グリーン

【価格】各1,200円

毎日使いやすく、生活感が出にくい合皮風のPVCを採用したランチマットです。汚れをサッと拭き取れるためデイリーに活躍し、個性的な形状が食卓に程よい彩りを添えます。リバーシブル仕様で、食器や気分に合わせた多彩なコーディネートを楽しめます。

【商品名】リバーシブル コースター

【種類】ピンク/ブルー/ブラウン/グリーン

【価格】各600円

個性的な形状が魅力のコースターです。ランチマットと同じ配色のリバーシブル仕様で、マグやグラスに合わせて色を変えて楽しめます。

【商品名】ブークレ コースター

【種類】ピンク/ブルー/ブラウン/グリーン

【価格】各600円

秋らしさを感じさせるトレンド素材を用いた、上品な印象のコースターです。リバーシブルランチマットと色合わせをしているため、セット使いで統一感のある食卓を演出します。

フラワーベース・アートフラワー

【商品名】プチ グラデーション フラワーベース

【種類】グレー/ブラウン/ライトブルー

【価格】各2,000円

淡いグラデーションが印象的な、オブジェのようなプチベースです。プチブーケにちょうど良いサイズで、切り花が短くなった際にも活用できます。

【商品名】トーテム フラワーベース

【種類】イエロー/ブラウン/グリーン

【価格】各2,500円

トーテムポールのようなデザインのフラワーベースです。秋らしいシックなカラーが、お花をクールに引き立てます。オブジェとしてもインテリアのアクセントになるアイテムです。

【商品名】プチブーケ

【種類】ピオニーミックス ベージュ/アネモネミックス ブルー

【価格】各1,300円

お手入れ不要で長く楽しめる、アートフラワーのプチブーケです。背面にスタンドが付いており、小さなアートのように飾ることも。「プチ グラデーション フラワーベース」とのコーディネートもおすすめです。

【商品名】アートフラワー デイジー

【種類】レッド/ライトピンク/ライトイエロー/ホワイト

【価格】各800円

ミニサイズのデイジーを束ねたアートフラワーです。

玄関やリビング、棚の上など、ちょっとしたスペースにも飾りやすいサイズ感です。

【商品名】ミッテ ラグ クロスチェック

【価格】M:22,800円・L:32,800円

【商品名】ミッテ ラグ リズムライン

【価格】M:22,800円・L:32,800円

温かみのある配色で幾何学的なパターンを表現したラグです。 伝統的な織り技法である「ウィルトン織」を採用しており、機械織りでありながら、手織りのような繊細さと高い密度が特徴です。 短い毛足でお手入れがしやすくオールシーズンお使いいただけるので、ダイニング用としてもおすすめです。

ダイニングテーブル・チェア

【商品名】テーラ ダイニングテーブル

【価格】W140cm:119,800円・W160cm:129,800円

天板にトラバーチン（石灰岩の一種）を使用した、トレンド感のあるダイニングテーブルです。

緻密な縞模様とランダムに空いた小さな穴が特徴のトラバーチンは、表情が一点一点異なり、天然素材ならではの風合いを直に感じられます。脚部フレームにはラバーウッドの無垢材を使用しており、色むらや節が少なく、均一な強度を確保した贅沢な作りです。

【商品名】ボムリー スツール

【種類】オレンジ/ライトグリーン

【価格】各9,800円

側面の規則的な膨らみが洗練された印象のスツールです。

お部屋に置くだけで動きのある表情を演出でき、ダイニングでは

アクセントスツールとしてコーディネートを楽しめます。

【商品名】オルネ チェア

【種類】ネイビー/アイボリー

【価格】各29,800円

光沢のあるベルベット生地と重厚感のある佇まいが特徴のファブリックチェアです。シンプルな形状ながらゆったりと座っていただけるボリューム感で、落ち着きと気品のあるダイニングシーンを演出します。

＜キッチン＞

秋らしい色合いと、便利さやエレガントさを兼ね備えた新生活向けのキッチンアイテムをラインアップ。統一カラーで揃えることで自然に素敵なコーディネートが完成し、調理器具や収納、エプロンまでそろえれば、お料理のモチベーションが高まる洗練されたキッチンを演出できます。

調理器具

【商品名】IH・直火 四つ仕切りフライパン

【価格】2,680円

お弁当やおつまみのおかずを一度に4種類作れる便利なプレートです。丸型の型はパンケーキや大判焼き作りにも最適。4種類作っても洗い物は一度で済むため、時短アイテムとしても重宝します。

【商品名】包丁セット 3P

【種類】ピンク/ブラウン

【価格】各3,300円

パン切り包丁、シェフナイフ、ペティナイフの3点セットで、さまざまな料理シーンに対応します。統一感のあるカラーでキッチンをコーディネートでき、お料理のモチベーションも高まります。

ドイツ製ステンレス鋼を使用しており、サビに強く高硬度で、鋭い切れ味が長持ち。軽量で扱いやすい設計も魅力です。

保存容器・キッチン収納

【商品名】セラミック フードコンテナ

【種類】S/M:レッド/ピンク/スプラッター/ベージュ・L:ピンク/スプラッター

【価格】S:各700円・M:各1,400円・L:各2,100円

作り置きなどを保存できるフードコンテナです。セラミック製で、ワンランク上の上品なキッチンの雰囲気を演出できます。秋らしいカラー展開で、3サイズを組み合わせてスタッキングできるため、冷蔵庫の中もすっきり整頓可能です。蓋はシリコン製で空気穴があり、蓋をしたまま電子レンジで使用できます。

【商品名】ロゴ キャニスター

【種類】レッド/ピンク/スプラッター/アイボリー

【価格】各1,500円

小さじスプーン付きのキャニスターです。塩や砂糖だけでなく、小麦粉やスパイスなど多用途にお使いいただけます。中身がわかるように色違いで揃えるのもおすすめです。同シリーズのオイル＆ビネガーボトルと揃えて並べれば、キッチンに統一感のある空間を演出できます。

【商品名】ロゴ オイル＆ビネガーボトル

【種類】レッド/ピンク/スプラッター/アイボリー

【価格】各1,200円

蓋が自動で閉まるため、片手で注げる便利なオイル＆ビネガーボトルです。スマートでスタイリッシュなデザインは、キッチンだけでなくテーブルにそのまま置いても、カフェのようなおしゃれな食卓に。同シリーズのキャニスターと揃えて並べれば、キッチンに統一感のある空間を演出できます。

【商品名】スカラップ キッチンディスペンサー

【種類】マットピンク/マットホワイト

【価格】各1,600円

ぽこぽこしたスカラップ形状がかわいらしいキッチンディスペンサーです。他のキッチンアイテムと合わせてコーディネートしやすいカラーリングです。

【商品名】プッシュ キッチンディスペンサー

【種類】ピンク/アイボリー

【価格】各1,500円

片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサーです。蓋が外れるので、詰め替えも、お手入れも簡単です。洗剤だけでなく、 化粧水やアルコールにも対応しています。

【商品名】バブルガラス ツールスタンド

【種類】ピンク/ブラウン

【価格】各1,200円

レードルやターナー、クックスプーンやスパチュラ、菜箸などをまとめて立てられるスタンドです。

ガラス製なので圧迫感がなく、他のキッチングッズと合わせてコーディネートが楽しめます。

【商品名】ジオメトリック ドライングマット

【価格】300円

【商品名】ロゴ ドライングマット

【価格】300円

【商品名】フラワー ドライングマット

【種類】ピンク/ブルー

【価格】300円

洗った食器を乾かす際に敷くドライングマットです。アートのようなデザインで、キッチンに彩りを与えます。水切りラックに入りきらない洗い物や、少量の洗い物のラック代わりとして便利に使用でき、ラックを置けないコンパクトなキッチンにもおすすめです。

エプロン・ミトン

【商品名】ヘリンボーン フルエプロン

【種類】ブラック/ベージュ

【価格】各4,580円

【商品名】ヘリンボーン ミトン

【種類】ブラック/ベージュ

【価格】各1,800円

へリンボーン柄が上品で落ち着いた雰囲気のエプロンとミトンです。裾やポケットにはフリンジ加工を施し、秋らしい雰囲気を楽しみながら、洋服のようにお使いいただけます。ミトンはやや小さめサイズで簡単に装着でき、厚みがあるためお鍋やオーブン料理など熱い調理器具の持ち運びも安心です。

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。また、配送状況により展開日及び予約商品の入荷日は予告なく変更になる可能性がございます。

※一部商品は8月上旬より先行販売しています。