歴史的快挙：Deep Sky Alpha、北米初の直接空気回収によるCO₂貯留の操業を開始

アルバータ州イニスフェイル、2025年8月20日 /PRNewswire/ -- カナダの炭素除去事業開発におけるリーディング・カンパニーであるDeep Skyは本日、Deep Sky Alphaが正式に操業を開始したことを発表しました。これにより、炭素除去が成功裡に始まり、大気中から直接回収したCO₂を北米で初めて地中貯留できるようになりました。

アルバータ州イニスフェイルの工業団地内、5エーカーの敷地に位置する Deep Sky Alpha は、着工からわずか12か月で稼働に至り、気候関連インフラの迅速な展開を実証しました。この施設は複数の直接空気回収（DAC）技術を結集し、スケール、スピード、そしてイノベーションを可能にしています。Alphaは、複数の技術を同一条件下で実運用および最適化することを可能にし、産業界が費用対効果の高いスケーラブルな炭素除去へと至る道のりを加速させます。

「これは Deep Sky だけでなく、世界の炭素除去産業にとっても画期的な瞬間です」と、Deep SkyのCEOであるAlex Petre氏は述べています。「わずか1年で、私たちは着工から、大気中の炭素を回収し、それを永久に地中へ閉じ込めるまでに至りました。世界中の企業が、カーボン・フットプリントを相殺するために、高品質で持続性のある炭素除去方法を求めています。Deep Sky Alphaによって、それが可能であるだけでなく、すでに現実となっていることを私たちは証明しつつあります。」

この節目により、Deep Sky Alphaは北米で初めてCO₂を地中に貯留するDAC施設となります。Deep Sky Alphaで回収されたCO₂は、アルバータ州に豊富に存在する塩水帯水層と呼ばれる深部の地質層に恒久的に貯留され、削減が難しい排出やネットゼロの達成に向けた重要な解決策となります。

「アルバータ州は、世界水準のイノベーションを引き寄せる先導的な役割を果たし続けており、今回の事例も、熟練した労働力、強固な規制制度、そして責任ある開発への取り組みを理由にアルバータ州を選んだ企業の一例です」と語るのは、環境・保護区担当大臣のRebecca Schulz氏。「企業がここアルバータ州に投資していることを誇りに思います。そして今回も、アルバータ州こそが世界で最も優れた建設、イノベーション、成長の場であることが証明されました。」

回収されたCO₂は、世界各地から導入された複数の直接空気回収ユニットによって現地で捕集されています。今秋には、さらに追加のユニットが設置されます。同施設は、最大で10基までユニットを収容可能です。現在試運転中の主なユニットには、英国拠点のAirhiveとMission Zero Technologies、ケベック拠点のSkyrenuなどが含まれます。今秋から冬にかけて、後続のDACユニットが設置される予定です。

Deep Sky Alphaがアルバータ州イニスフェイルに戦略的に立地していることで、再生可能エネルギーへのアクセスと、恒久的な地質貯留への近接性が確保されています。この施設は完全に太陽光エネルギーで稼働し、年間3,000トンのCO₂を回収します。このプロジェクトは110人以上の建設雇用を創出し、約15人のフルタイム・オペレーターを雇用する予定です。AlphaにおけるCO₂の回収および貯留の進捗は、独自のソフトウェアを用いて継続的に監視され、その情報はDeep Skyのウェブサイトで公開されます。

Deep Sky Alphaは、Deep Skyが展開する世界的な炭素除去への取り組みの第一歩であり、すでにアルバータ州やケベック州、さらにはそれ以外の地域でも大規模なプロジェクトが進行中です。今回の快挙は、Deep Skyが最近Breakthrough Energy Catalystから獲得した4,000万ドルの助成金や、Microsoft やRoyal Bank of Canadaを含む購入者との炭素除去クレジット購入契約を基盤としています。

Deep Skyは、企業の排出量を相殺するために活用される高い信頼性を備えた炭素除去クレジットを通じて、企業の脱炭素化コミットメントの達成を支援しています。Deep Sky Alphaのクレジットはすでに先行販売済みですが、今後の商業プロジェクトのクレジット予約に関心のある購入者は、sales@deepskyclimate.comまでご連絡ください。

Deep Skyについて

モントリオールを拠点とするDeep Skyは、大気中から数ギガトン規模の炭素を除去し、恒久的に地中へ貯留することを目指す、世界初の技術非依存型炭素除去事業開発企業です。プロジェクト開発企業として、Deep Skyは最も有望な大気および海洋からの炭素回収企業を一堂に集め、市場に最大規模の高品質カーボン・クレジットを供給します。これにより、かつてない形で炭素除去・貯留ソリューションの商業化と促進を実現しています。1億3,000万ドルの資金を基に、Deep SkyはInvestissement Québec、Brightspark Ventures、Whitecap Venture Partners、OMERS Ventures、BDC Climate Fund、Breakthrough Energy Catalyst、BMO、National Bank of Canadaなど、世界的な投資家からの支援を受けています。詳細については、deepskyclimate.comをご覧ください。

