仙台トラストシティ「定禅寺ストリートジャズフェスティバル×東北旨いものフェス」開催
9月13日(土)・14日(日) に14バンドが出演
仙台トラストシティでは、2025年9月13日(土)・14日(日) に、「定禅寺ストリートジャズフェスティバル×東北旨いものフェス」を開催いたします。「第 34 回定禅寺ストリートジャズフェスティバル」タイアップステージと合わせて、東北エリアで人気のキッチンカーが出店予定です。
毎年9月に開催されるジャズのまち仙台の名物イベント「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」が今年も開催されます。仙台トラストシティでは、宮城県内で活躍されているアーティストをはじめとした14バンドが出演し、34回目の開催となる「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」を盛り上げます！
出演者は小学生から「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」への出演回数が10回以上もある大ベテランまで、幅広い年齢層が出演予定です。イベント名にはジャズとありますが、演奏曲目は、ジャズだけでなく多様なジャンルを演奏予定です。
また、同日開催となる「東北旨いものフェス」では、東北エリアで人気のキッチンカーが仙台トラストシティに集結。仙台名物として名高い「仙台牛タン串」や仙台イチゴを使用した「旬の仙台いちご抹茶ラテ」、宮城名物の「ほやの串焼き」、福島を中心に人気のカレーパン「元気な揚げカレーパン」など、東北の旨いものが一堂に会します。
東北の旨いものと一緒に、仙台のまちに響き渡る幸せの音色をぜひお楽しみください。
「定禅寺ストリートジャズフェスティバル×東北旨いものフェス」 基本情報
開催期間： 2025年9月13日(土)・14日（日） 両日11時～18時（雨天決行）
場所： 仙台トラストシティ 正面エントランス・トラストシティプラザ前広場
イベントHP： https://www.trustcity-s.com/6768
入場料： 無料
「定禅寺ストリートジャズフェスティバル×東北旨いものフェス」 コンテンツ
第 34 回定禅寺ストリートジャズフェスティバル タイアップステージ
ジャンル問わず、全国から集まったミュージシャンたちがパフォーマンスを披露する「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」。仙台トラストシティのタイアップステージでは、2日間で計14組のアーティストが登場します。ピアノの全国大会で優勝経験がある小・中学生の兄弟ピアノ連弾ユニット「あおたく」や、YouTubeで再生回数780万回超えを記録したこともあるピアノとサックスのデュオ「TORU YOKOSAWA&JACOB KOLLER Dramatic Duo」など、一度は聴いてみたい実力派が勢揃いです。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/116323/116323_web_1.png
東北旨いものフェス
仙台トラストシティプラザ前の屋外広場に特設スペースがオープンし、計6店舗が出店します。仙台が誇る「仙台牛」を中心に肉系グルメを展開する「DENDEN」（デンデン）や三陸の特産品「ほや」を唐揚げや串焼きスタイルで提供する「Kosy」（コージー）、「仙台いちご」を使用したこだわりの抹茶スイーツを提供する「Sunny Apricot」（サニーアプリコット）など、東北の旨いものをご用意しております。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/116323/116323_web_2.png
定禅寺ストリートジャズフェスティバル×東北旨いものフェス 協力先
株式会社エイチ・アイ・エス 、株式会社 藤崎、Pizzeria LAVAROCK 仙台
仙台トラストシティ 会場アクセスMAP
会場：
宮城県仙台市青葉区一番町 1-9 仙台トラストシティ
トラストシティプラザ前広場
アクセス:
ＪＲ線仙台駅西口より徒歩9分
仙石線あおば通駅2 番出口より徒歩8分
地下鉄南北線仙台駅南2 番出口より徒歩6分
地下鉄東西線青葉通一番町駅南1番出口より徒歩8分
森トラスト公式LINE
「森トラスト」公式LINE URL：https://x.gd/laN5A
森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/
森トラスト株式会社は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を 手掛ける総合不動産ディベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・ 海外）」の 3 事業を主軸に、国内外 52 棟のビル・住宅・商業施設と、33 ヶ所のホテル・リゾート施 設（2025 年 3 月時点）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日 本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
森トラストグループ 主な進行中のプロジェクト
東京ワールドゲート赤坂
第1期竣工：2024年8月／第2期竣工：2025年10月予定
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 仙台支店 担当：石毛
TEL：022-211-9121 MAIL：splaza@mori-trust.co.jp
（記載内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は上記お問い合わせ先までご連絡ください。）
