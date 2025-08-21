「初音ミク」コラボレーションモデル（左から音声タイマー、温湿度計）

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、バーチャルシンガー「初音ミク」とコラボレーションした商品を発売します。商品化するのは、「初音ミク」がメッセージや楽曲で応援する音声タイマーと、ナース姿のイラストをあしらったデジタル温湿度計の全2アイテム。価格は音声タイマーが4950円（税込）、デジタル温湿度計が3520円（税込）で、いずれもタニタオンラインショップ（https://shop.tanita.co.jp/）で販売します。音声タイマーは予約限定の商品で、予約受付期間は9月1日午前9時（初音ミク「マジカルミライ2025」TOKYO会場先行予約では8月29日午前9時）から9月26日午後1時まで。商品の発送は11月下旬以降を予定しています。温湿度計は9月1日午前9時（初音ミク「マジカルミライ2025」TOKYO会場先行販売では8月29日午前9時）より数量限定で販売します。





タニタでは2019年に「初音ミク」とコラボレーションした商品を発売して以降、「初音ミク」に関連したイベントに合わせて、歩数計やデジタル温湿度計、クッキングスケールなど、健康づくりや暮らしをサポートするコラボレーション商品を発売してきました。今回、勉強や仕事、トレーニングなどのシーンで集中力や生産性アップに役立ち、「初音ミク」と一緒に楽しみながら時間管理ができる音声タイマーを新たに商品化しました。タニタが操作から設定時間の終了まで音声で知らせるタイマーを発売するのは本商品が初めてです。

音声タイマーは「初音ミク」のメッセージや楽曲で設定時間の終了を知らせるのが特徴です。「タイマー終了。ちゃんとやりきってえらい」「おつかれさま。次も一緒にがんばろう」など、本商品のために新録した音声で、勉強や仕事などへの努力をねぎらったり、励ましたりしながら設定時間の終了を知らせます。アラーム音は3種類のメッセージに加え、『千本桜』、『みくみくにしてあげる♪』といった初音ミクの楽曲2曲の全5種類から設定できます。また、操作を音声でナビゲートし、楽しく時間管理ができるようにサポートします。さらに、集中力が切れてしまったときやモチベーションを高めたいとき、気分を切り替えたいときに初音ミクが応援してくれるスペシャルボイスも収録しています。本体にはステレオイヤホンジャックを備えており、音を出せない環境でも使用できるようにしました。イラストは“音”と“計測”をキーワードにテクノ・サイバー感を表現した、イラストレーターのくるみつさんの描き下ろしです。

デジタル温湿度計はカビや食中毒、熱中症などが起きやすい環境かどうかをチェックでき、快適な室内環境づくりに役立てられます。本体には健康づくりをサポートする「ナース」をイメージし、ナースキャップをかぶった初音ミクを配しました。2019年の第１弾コラボレーションの際に描き下ろされたもので、ファンから人気の高いイラストです。

タニタでは、はかる習慣を「楽しく続けられる」ことが健康づくりに重要と考え、アニメやゲームなどアミューズメント分野のIPとコラボレーションした「はかる」機器の商品化に積極的に取り組んでいます。今後も、それぞれの作品が持つ魅力や世界観をファンの皆さんと共有しながら、タニタの商品・サービスに触れる接点を増やしていき、「はかる」を起点とした健康習慣をサポートしていく考えです。

■商品・仕様

・音声タイマー「TD-436 初音ミクモデル」

機能：タイマー（カウントダウン、カウントアップ）、予告アラーム、アラーム音（5種類）、スペシャルボイス（5種類）、LEDランプ点滅、バイブレーション、音量切替（大・小・消音）、操作ロック、ステレオイヤホンジャック

寸法・質量：幅約80mm×高さ約110mm×奥行約24mm、約165g（電池含む）

価格：4950円（税込）

・デジタル温湿度計「TT-CU 初音ミクモデル（ナースVer.）」

寸法・質量：幅約75mm×高さ約75mm×奥行約30mm、約100g（電池含む）

価格：3520円（税込）

■「初音ミク」コラボレーション特設サイト

https://www.tanita.co.jp/content/piapro/

サイト内ではタイマーに搭載されている音声の一部が試聴できます。

■権利表記について

画像をご使用の際は下記の表記をお願いします。

ⒸCFM