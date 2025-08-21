カンナビス用除湿機の世界市場2025年、グローバル市場規模（屋根設置型、屋内／屋外設置型）・分析レポートを発表
2025年8月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「カンナビス用除湿機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、カンナビス用除湿機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
カンナビス用除湿機市場の概要
本レポートによると、世界のカンナビス用除湿機市場は2023年時点で数億米ドル規模と推定され、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は堅調であり、今後の継続的な成長が見込まれます。
本調査では、カンナビス除湿機に関する産業チェーンの発展状況、市場における用途（カンナビス植物栽培、温室栽培）、そして発展途上国および先進国における主要企業の動向が網羅的に分析されています。さらに、先進的な技術や特許動向、注目すべき応用領域、市場トレンドも詳述されています。
________________________________________
市場成長を支える背景
カンナビス産業の合法化の進展および商業的なカンナビス栽培の拡大により、適切な環境制御が求められるようになりました。とくに除湿機は、湿度によるカビの発生防止や品質管理において不可欠な設備となっています。
市場拡大の主な要因は以下の通りです。
● 法制度の整備（特に北米、欧州）
● 医療用および嗜好用カンナビス需要の増加
● 室内および温室栽培の普及
● 栽培効率向上に対する関心の高まり
________________________________________
タイプ別市場分類
カンナビス除湿機は主に次の2つのタイプに分類されます。
● 屋根設置型：主に大規模温室や商業用施設向けに使用され、スペースを有効活用できます。
● 屋内／屋外設置型：柔軟性が高く、小規模な栽培スペースや多用途環境に適しています。
それぞれのタイプには、設置条件、運用コスト、処理能力といった観点での選択肢があります。
________________________________________
用途別市場分類
除湿機の使用用途は以下のように分類されています。
● カンナビス植物栽培施設：主に閉鎖型環境や倉庫ベースの栽培に対応。高精度な湿度制御が求められます。
● カンナビス温室：温度と湿度の両方を調整する必要があり、除湿機の選定と制御システムが収量と品質に直接影響します。
用途ごとの特性により、求められる機能や設計も異なります。
________________________________________
地域別市場動向
地域ごとの分析において、以下の傾向が確認されています。
北米
アメリカ合衆国およびカナダにおいては、カンナビスの合法化と産業化が進んでおり、商業用設備への投資が増加しています。大規模栽培施設における環境制御システムの導入が活発です。
欧州
ドイツ、イギリス、フランスなどで医療用カンナビスの需要が拡大しており、高品質かつ規格準拠の栽培環境構築に対する意識が高まっています。
アジア太平洋
中国を中心に、製造能力や低コスト設備の供給体制が整っており、世界市場における主要な生産地となっています。政策支援や研究開発も活発です。
________________________________________
技術動向と競争環境
本レポートでは、以下の技術要素が重要であると分析されています。
● エネルギー効率の向上
● 自動制御システムの導入
● センサー連携によるスマート化
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「カンナビス用除湿機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、カンナビス用除湿機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
カンナビス用除湿機市場の概要
本レポートによると、世界のカンナビス用除湿機市場は2023年時点で数億米ドル規模と推定され、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は堅調であり、今後の継続的な成長が見込まれます。
本調査では、カンナビス除湿機に関する産業チェーンの発展状況、市場における用途（カンナビス植物栽培、温室栽培）、そして発展途上国および先進国における主要企業の動向が網羅的に分析されています。さらに、先進的な技術や特許動向、注目すべき応用領域、市場トレンドも詳述されています。
________________________________________
市場成長を支える背景
カンナビス産業の合法化の進展および商業的なカンナビス栽培の拡大により、適切な環境制御が求められるようになりました。とくに除湿機は、湿度によるカビの発生防止や品質管理において不可欠な設備となっています。
市場拡大の主な要因は以下の通りです。
● 法制度の整備（特に北米、欧州）
● 医療用および嗜好用カンナビス需要の増加
● 室内および温室栽培の普及
● 栽培効率向上に対する関心の高まり
________________________________________
タイプ別市場分類
カンナビス除湿機は主に次の2つのタイプに分類されます。
● 屋根設置型：主に大規模温室や商業用施設向けに使用され、スペースを有効活用できます。
● 屋内／屋外設置型：柔軟性が高く、小規模な栽培スペースや多用途環境に適しています。
それぞれのタイプには、設置条件、運用コスト、処理能力といった観点での選択肢があります。
________________________________________
用途別市場分類
除湿機の使用用途は以下のように分類されています。
● カンナビス植物栽培施設：主に閉鎖型環境や倉庫ベースの栽培に対応。高精度な湿度制御が求められます。
● カンナビス温室：温度と湿度の両方を調整する必要があり、除湿機の選定と制御システムが収量と品質に直接影響します。
用途ごとの特性により、求められる機能や設計も異なります。
________________________________________
地域別市場動向
地域ごとの分析において、以下の傾向が確認されています。
北米
アメリカ合衆国およびカナダにおいては、カンナビスの合法化と産業化が進んでおり、商業用設備への投資が増加しています。大規模栽培施設における環境制御システムの導入が活発です。
欧州
ドイツ、イギリス、フランスなどで医療用カンナビスの需要が拡大しており、高品質かつ規格準拠の栽培環境構築に対する意識が高まっています。
アジア太平洋
中国を中心に、製造能力や低コスト設備の供給体制が整っており、世界市場における主要な生産地となっています。政策支援や研究開発も活発です。
________________________________________
技術動向と競争環境
本レポートでは、以下の技術要素が重要であると分析されています。
● エネルギー効率の向上
● 自動制御システムの導入
● センサー連携によるスマート化