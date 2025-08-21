東京都立産業技術高等専門学校 エジプト・アラブ共和国教育・技術教育省とMOUを締結

東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」）は、令和７年８月２０日、エジプト・アラブ共和国（以下「同国」）教育・技術教育省と、技術者教育における交流、協力に向けたMOUを締結しました※MOU：Memorandum of Understandingの略。合意書。

東京都と同国がこれまで構築した協力関係のもと、本年５月９日には同国の通信・情報技術大臣顧問一行が本校を来訪、最新のＩＣＴ技術の知見のもと次世代の情報産業基盤を支える人材を育成する本校の特色・魅力に非常に高い関心を持っていただき、今回の締結に至りました。

本締結により本校は、同国の教育・技術教育省との間で、技術者教育の充実、発展に関する相互の交流、協力関係について合意し、今後、技術者教育における相互交流を推進していく予定です。

ムハマンド・アブデルラティーフ エジプト・アラブ共和国教育・技術教育大臣(右）と

吉澤校長（中央）の調印後風景（左は中山 東京都公立大学法人理事長）

----------------------------------------------------------------------------------

■東京都立産業技術高等専門学校について



東京都立産業技術高等専門学校は、技術者育成を目的とした5年制の高等教育機関です。

都立工業高等専門学校と都立航空工業高等専門学校が統合・再編され平成18年に開校しました。社会の変化に対応できる実践的なスキルと専門知識を身につけるため、工学分野を中心に幅広いカリキュラムを提供しています。

産業界との連携を活かした学びの環境の中で、次世代を担う技術者としての基礎を築きます。

名称： 東京都立産業技術高等専門学校

所在地：東京都品川区東大井一丁目10番40号

設立：平成18年

校長：吉澤 昌純

入学定員：品川キャンパス160名、荒川キャンパス160名（令和７年度実績）

WEBサイト：https://www.metro-cit.ac.jp/index.html

----------------------------------------------------------------------------------