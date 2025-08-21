こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「飛ぶ！カップへ導くライン」公認ゴルフボール「TOBUNDA ONE LINE」全12色の豊富なカラー展開にて新登場
スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野敦之)は、公認ゴルフボール「TOBUNDA ONE LINE」を新発売いたします。
本商品は、アベレージゴルファーが求めるドライバーの飛距離に特化した性能を追求。また、パッティング時のボール軌道の確認がしやすい4面アライメントを採用しました。さらに、全12色の豊富なカラーバリエーションを取り揃えています。
初心者の方からアベレージゴルファー、女性の方まで幅広くお使いいただけるよう、ゴルファーが欲しい機能を詰め込みながら、1スリーブ（3個入り）499円（税込）／1ダース（12個入り）1,699円(税込）のお求めやすい価格でご提供いたします。
8月21日より、全国のゴルフ5及び公式オンラインストアにてご購入いただけます。
■ドライバーの飛距離性能に特化し、導き出された渾身の一球
「TOBUNDA ONE LINE」は、ボール内側のコア層、外側のカバー層の厚み、硬さ、ディンプル設計のあらゆる組み合わせを徹底検証して開発されました。
高弾道・ロースピン設計にすることで、大きな飛距離を実現いたしました。
高反発リミットコア
ルールギリギリの反発性能を実現。初速アップに貢献します。
コントロールサーリンカバー
厚みと硬さの組み合わせをコアに合わせて最適化。スピン量を低くコントロールし、吹け上がらず伸びのある弾道を実現します。
322ディンプル
精密に配置されたディンプルが、空気の流れをコントロール。ボールの安定した飛行を実現します。
■ボールの軌道が確認できる4面アライメントマークを採用
アライメントスタンプが4面に入っていることで、目標に向かって構えやすくなります。また、4面アライメントはパッティング時に綺麗な純回転が生まれると1本のラインに見えることで、ボールの軌道を確認しやすくします。
■選ぶのも楽しくなる豊富なカラーバリエーション
カラー展開は全12色。視認性の高いカラーはコースでも目立つため見つけやすく、初心者にもぴったり。
■スリーブ単位で購入してお好きなカラーの組み合わせも可能！ダース購入でよりお得に
高い性能やバリエーションを備えながらも、1スリーブ（3個入り）499円（税込）、1ダース（12個入り）1,699円（税込）お手頃価格で販売いたします。同価格帯では珍しいスリーブでの販売も実施し、好きな色を組み合わせて購入も可能です。また、ダース単位の購入では1球あたりの価格をよりお得にお買い求めいただけます。
【商品概要】
商品名 ：TOBUNDA ONE LINE
価格 ：1ダース ／1,699円(税込)
1スリーブ／499円（税込）
カラー ：全12色
（ホワイト×グレー／ホワイト×オレンジ／ホワイト×レッド／ホワイト×グリーン／グリーン×ブルー／サックスブルー×パープル／ブルー×ブルー／イエロー×グリーン／イエロー×ピンク／オレンジ×グリーン／オレンジ×レッド／ピンク×ホワイト）
商品詳細ページはこちら
https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/one_line/
【販売店情報】
・ゴルフ5：https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=0013&areaid=&rswrd=&rsst=3%2c6%2c10%2c11&rsprf=
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/
・amazon：https://www.amazon.co.jp/s?me=A32CCYEM966XRU
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,529億円、経常利益53億円（2024年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
