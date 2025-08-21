ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»º¶È³¦¤òÃ´¤¦¿Íºà°éÀ®¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÂç³Ø¡¢¿À¸Í¾ðÊóÂç³Ø±¡Âç³Ø¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯8·î20Æü¡¢JICA²£ÉÍ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤ÇÂè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é～¹¹¤Ê¤ë²Í¤±¶¶¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»º¶È³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¡£2013Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ÏÌó1,900Ì¾¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤ò°éÀ®¤·¡¢Î¾ÃÏ°è¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÁê¸ßÍý²ò¤òÃ´¤¦¡Ö²Í¤±¶¶¡×¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎTICAD9¤Ï¡¢¡ÖABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö3.0¡×¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö4.0¡×¤ÈÆü¥¢¥Õ¥ê¥«´Ö¤Î¿Íºà´ÄÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖTOMONI Africa¡×¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢JICA »°¸¶ÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬°§»¢¤·¡¢ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ò¶¯Ä´¡£ÍèÉÐ¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ °©Âô½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ´¶¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥Ñー¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¹Ö±é¤È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¹Ö±éËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢JICA¥¢¥Õ¥ê¥«Éô ¾¾Â¼·×²è¡¦TICAD¿ä¿Ê²ÝÄ¹¤¬¡¢ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÑÁ«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢3Ì¾¤ÎÈ¯É½¼Ô¤Ë¤è¤ëABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö3.0¤ÎÀ®²Ì¥Ô¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JICA½ïÊý¸¦µæ½ê ³ÄÍ¸¦µæ°÷¤Ï¡¢ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Î½¤Î»À¸¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò3¤Ä¾Ò²ð¡£ºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿½¤Î»À¸¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ê¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ê¤É°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¹ñÆâ¤Ê¤¤¤·¹ñºÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥»¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¾¾ËÜ¼èÄùÌò¤Ï¡¢½¤Î»À¸¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£½¤Î»À¸¤¬²ÃÌÁÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤òµó¤²¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿Í¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¤Î»À¸¤È¶¦¤ËÆüËÜ´ë¶È¤â¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤È¥±¥Ë¥¢¤ÎÁÐÊý¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¥¢¥Õ¥ê¥« ²£»³CEO¤Ï¡¢½¤Î»À¸¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤âÆüËÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤âÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ø²Í¤±¶¶¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢JICA¥¢¥Õ¥ê¥«Éô ¾¾Â¼·×²è¡¦TICAD¿ä¿Ê²ÝÄ¹¤¬¡ÖABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö4.0¼Â»ÜÊý¿Ë¡¦TOMONI Africa¹½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö4.0¤Ç¤Ïº£¸å6Ç¯´Ö¤Ç3,000¿Í¤Î¿Íºà°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¡¢¤½¤·¤ÆTOMONI Africa¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥æー¥¹¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ-¥¢¥Õ¥ê¥«Áê¸ß¤Î¿Íºà´ÄÎ®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸ÍÅÄ¹ñºÝºâÃÄ »³ÆâÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¿Íºà¤È¤Ê¤ë¤è¤¦°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹½¬´·¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ò¾·¤¤¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î¼«¿®¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¾ðÊóÂç³Ø±¡Âç³Ø ÆâÆ£Éû³ØÄ¹¤ò¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤Ë·Þ¤¨¡¢ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Î½¤Î»À¸¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î¸ò´¹Î±³Ø¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤ò´Þ¤á¤¿5Ì¾¤Î¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¡£ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢½¤Î»À¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤äÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¤°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¤Î»À¸¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ÛÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥¾ー¥ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Ø²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢Âç³Ø¤ä´ë¶È¤Ç¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¤Îµ¯¶È²È¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤òË¬¤ì¤ë¤Ù¤¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ø²Í¤±¶¶¡Ù¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ñºÝÂç³Ø ²ÃÆ£Éû³ØÄ¹¤¬ÊÄ²ñ¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤¬¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤Ç¡È¶¦¤Ë¡ÉÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿À®²Ì¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤à¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JICA¤Ïº£¸å¤â¡¢¼ã¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³«²ñ¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¦JICA »°¸¶ÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
ÍèÉÐ¤Î¼«Ì±ÅÞ °©Âô½°µÄ±¡µÄ°÷
ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Î»öÎã¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¦JICA½ïÊý¸¦µæ½ê ³ÄÍ¸¦µæ°÷
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
