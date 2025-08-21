こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【KARRIMORより】数量限定“HERITAGE series”を発表
人気リュックサックにリサイクル生地と90年代ロゴワッペンをあしらった特別モデル
この度、英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR (カリマー)」は、人気のリュックサックをアップデートした数量限定
モデル「HERITAGE series」を発表いたします。
本シリーズでは、リサイクル高密度ナイロンにワッシャー加工を施し、自然なシワ感を表現。さらに、90年代デザインのロゴワッペンをアクセントとしてあしらい、クラシックかつ現代的な印象に仕上げました。
限定モデルは全部で6種類です。
■eclipse 27
シンプルなデザインに充実した機能を備え、ハイキングから日常使いまで対応するちょうどいいサイズのリュックサックです。
■tatra25, 20
パッド入りヒップベルトにポケットを装備、大き目のワンドポケット、フロントポケットなどトレッキング用で活躍する機能を多数装備した機能充実の小型リュックサックです。
■highlands 22
シンプルな見た目ながら豊富な収納を確保し、旅行や普段使いに最適な機能を装備したリュックサックです。
■VT day pack F
クラシックなルックスに多彩なポケットを備え、使いやすさとデザイン性を両立したリュックサックです。
■M daypack25
上品でシンプルなデザインに加え、男女問わず日常にフィットする機能性を備えた小型リュックサックです。
これらのアイテムは、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗で、9月より順次発売予定です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
2025年秋冬新商品一覧
https://www.karrimor.jp/category/FEATURE/FEATURE_175.html
eclipse 27 / KARRIMOR
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501210.html
highlands 22 / KARRIMOR
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501238.html
tatra 25 / KARRIMOR
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501211.html
tatra 20 / KARRIMOR
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501212.html
M daypack 25 / KARRIMOR
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501175.html
VT day pack F / KARRIMOR
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501220.html
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan ( https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp( https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR和文 / カリマー
