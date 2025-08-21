こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
超人気フレーバーが半期の定番品で登場！「明治 エッセル スーパーカップ クッキーバニラ」9月1日発売
2008 年の初登場後、11 回にわたり登場した超人気フレーバー
半期の定番品となって登場！
「明治 エッセル スーパーカップ クッキーバニラ」
9 月 1 日新発売／全国
株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいてい る明治 エッセル スーパーカップ」シリーズより、「明治 エッセル スーパーカップ クッキーバニラ」を半期の定番品として 2025 年 9 月 1 日から全国にて発売します。
本商品は、バニラの香りとミルクのコクが感じられつつも後切れの良い味わいのバニラ味のベースアイスと、カカオ感を楽しめるしっとりとした食感のココアクッキーが絶妙な組み合わせのカップアイスです。なめらかなアイスとしっとりとした食感のクッキーの一体感あるおいしさをお楽しみいただけます。
今般、「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドは、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」「同 抹茶」「同 チョコクッキー」の定番フレーバー３品に加え、半期ごとのフレーバーを追加した４フレーバーを定番フレーバーとして展開します。その半期の定番フレーバー第１号として、定番化を望む声も多い超人気のフレーバー「明治 エッセル スーパーカップ クッキーバニラ」を発売します。
本商品の発売を通じ、より多くのフレーバーをご提供することで、「明治 エッセル スーパーカップ」 ブランドのさらなる成長を図るとともに、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に 貢献してまいります。