ES CON FIELD HOKKAIDOにて、野口観光グループスペシャルマッチを開催！

野口観光マネジメント株式会社

2025年8月23日（土）に、ES CON FIELD HOKKAIDOで行なわれる北海道日本ハムファイターズと福岡ソフトバンクホークスの試合は、野口観光グループスペシャルマッチです。

当日は、野口観光グループのホテルに宿泊したお客様が、始球式のピッチャーやキッズスターターに参加。

また、2階Coca-Cola GATE横に特設ブースを展開します。

【当日のブースイベント内容】

１.金券購入キャンペーンコーナー

金券をご購入いただいたお客様を対象に、もれなく購入額に応じたファイターズ選手直筆サイン入りグッズをプレゼントいたします。

（金券、グッズは後日発送となります）

２.野口観光×伊藤大海投手のオリジナル野球カードをプレゼント（11:00～）

伊藤大海投手のユニフォームを着用し、ブーススタッフに「伊藤投手を応援しています」と声をかけると先着100名様に「オリジナル野球カード」のプレゼントいたします。

３.公式LINEお友だち登録コーナー（12:00～）

野口観光グループの公式LINEにお友達登録いただいたお客様先着200名様に「野口観光×伊藤大海投手オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。

ブースに設置しているパネルに掲示するバーコードを読み取りください。

４.ラッキープレゼント

当日ご来場頂いた方の中から抽選で、野口観光グループの「緑の風リゾート きたゆざわ」の日帰り入浴券を5名様にプレゼントします。

（当選番号は大型ビジョンで発表します）

当日は、皆で北海道日本ハムファイターズを応援して、スペシャルマッチをお楽しみください。

皆様のご来場をお待ちしております。