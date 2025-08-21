ES CON FIELD HOKKAIDOにて、野口観光グループスペシャルマッチを開催！
野口観光マネジメント株式会社
2025年8月23日（土）に、ES CON FIELD HOKKAIDOで行なわれる北海道日本ハムファイターズと福岡ソフトバンクホークスの試合は、野口観光グループスペシャルマッチです。
当日は、野口観光グループのホテルに宿泊したお客様が、始球式のピッチャーやキッズスターターに参加。
また、2階Coca-Cola GATE横に特設ブースを展開します。
【当日のブースイベント内容】
１.金券購入キャンペーンコーナー
金券をご購入いただいたお客様を対象に、もれなく購入額に応じたファイターズ選手直筆サイン入りグッズをプレゼントいたします。
（金券、グッズは後日発送となります）
２.野口観光×伊藤大海投手のオリジナル野球カードをプレゼント（11:00～）
伊藤大海投手のユニフォームを着用し、ブーススタッフに「伊藤投手を応援しています」と声をかけると先着100名様に「オリジナル野球カード」のプレゼントいたします。
３.公式LINEお友だち登録コーナー（12:00～）
野口観光グループの公式LINEにお友達登録いただいたお客様先着200名様に「野口観光×伊藤大海投手オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。
ブースに設置しているパネルに掲示するバーコードを読み取りください。
４.ラッキープレゼント
当日ご来場頂いた方の中から抽選で、野口観光グループの「緑の風リゾート きたゆざわ」の日帰り入浴券を5名様にプレゼントします。
（当選番号は大型ビジョンで発表します）
当日は、皆で北海道日本ハムファイターズを応援して、スペシャルマッチをお楽しみください。
皆様のご来場をお待ちしております。