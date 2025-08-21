【NHKカルチャー】今がチャンス！“オンデマンド”体験キャンペーン実施中！
NHKカルチャーでは昨年に引き続いて“オンデマンド”体験キャンペーンを実施中です。
対象講座に無料申し込みいただくと、その日から7日間何度でも楽しめます！
期間は2025年7月18日（金）～9月15日（月）まで。
この機会をお見逃しなく！
オンデマンド体験講座 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/misc/202507_01/
オンデマンド講座を体験して、この夏のおうち時間をもっと楽しんでみませんか？
■オンデマンド講座とは
パソコンやスマホを使って、視聴期間中好きな時に何度でもご視聴できる講座です。
気になったところで一時停止をしたり、巻き戻したり…。
ご自身の好みのスタイルでご覧いただけます。
まだまだ残暑が厳しいこの季節。
お好きな場所で快適に、じっくりと学習してみませんか。
【キャンペーン内容について】
・お申込期間：2025年7月18日（金）～2025年9月15日（月）
上記期間中3期にわたって配信動画のラインナップが入れ替わります。
第1期：7月18日～8月6日
第2期：8月7日～8月26日
第3期：8月27日～9月15日
※本キャンペーンは予告なく終了することがあります
第2期のラインナップは…
・緊急開催！建築好きのための万博建築ガイド 講師：倉方 俊輔（大阪公立大学教授）
・ブラタモリ案内人・小山真人と映像で巡る「世界火山紀行」 講師：小山 真人（静岡大学名誉教授）
・初めてのフィンランド語～歴史と文化から言葉の魅力を探る～ 講師：たにしき あやこ（語学講師）
この他にも多彩な講座が無料でお楽しみいただけます！
ぜひ講座ラインナップをご確認下さい。
無料申し込みはこちら。
オンデマンド体験講座 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/misc/202507_01/
【注意事項】
各講座、視聴期間は7日間です。お申し込みは1講座につき1回のみ可能です。
お申し込みに関するお問い合わせは、各講座詳細ページ内の主催教室まで。
【主催】
NHK文化センター
https://www.nhk-cul.co.jp/
全国15教室で様々な講座をご用意しています！
教室受講のお申し込みもお待ちしております。
教室一覧はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/misc/guide/school.html