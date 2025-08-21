『城とドラゴン』で全国都道府県対抗 腕ONEグランプリ3rdラウンド [トリオ大会]が8月22日（金）6:00よりアプリ内で開幕
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて 好評配信中の『城とドラゴン』（以下、城ドラ）で、2025年8月22日（金）より腕ONEグランプリ3rdラウンド[トリオ大会]を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327781&id=bodyimage1】
◆『全国都道府県対抗腕ONEグランプリ』特設ページ◆
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/udeone/
2025年8月22日（金）6:00より、「全国都道府県対抗腕ONEグランプリ 予選3rdラウンド[トリオ大会]」をアプリ内で開催いたします。予選は全『城ドラ』ユーザーが参加可能！今回はアプリ内で現在お住いの都道府県を自己申告し、バトルに挑んでいただく形となります。上級者VS初心者でも選択できるキャラ数や育成による差がなく戦える“腕ONEグランプリ”モードでのバトル。挑むほど達成でき、最大1,000ルビーや育成アイテムなど報酬がたっぷりもらえる「腕Pミッション」も同時開催！みなさまのご参加をお待ちしております。
なお8月21日（木）メンテナンス後からは、カタパルトのガチスキル実装などを記念した「ガチミッション（カタパルト）」と「育成解放応援キャンペーン」も開催されます。
全国都道府県対抗腕ONEグランプリ3rdラウンド[トリオ大会]
【開催期間】2025年8月22日（金）6:00 ～ 24日（日）23:59
ルール：
ソロ（「みんなで」）で開催
各都道府県予選はすべて「城とドラゴン」アプリ内「腕ONEスタジアム」モードを使用して行われます。
※本イベントの開催期間中、「腕ONEスタジアム」の「ひとりで」は選択できません
◎参加者の位置情報の申請について
アプリ内の大会受付画面で、リーダーとなった1名が都道府県を自己申告してからバトルへご参加いただきます。エントリーする都道府県は「現在の居住地」を申請してください。
◎トリオ部門チーム組み直しについて
「腕ONEグランプリ」について、トリオチームの組み直しが以下の期間で行えるようになりました。
【チーム組み直し可能期間】2025年8月21日（木）メンテナンス終了後 ～ 9月11日（木）23:59
※『城とドラゴン』アプリ内特設ページの[トリオ]タブから組み直しが可能です。
※期間内であれば何度でも組み直しが可能です。
※組み直しをする度にチームの「腕P」は初期値へリセットされます。また、ランキングへ反映されるための規定試合数もリセットされますのでご注意ください。
※組み直しの際、チーム都道府県の変更も可能です。
※併催されるミッション報酬は各ユーザー1回まで受け取りが可能です。
◎「腕Pミッション」も同時開催
大会に参加することで達成でき、最大1,000ルビーや育成アイテムなど大量の報酬がもらえる「腕Pミッション」も同時開催となります。
※ミッションの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎ランキングに参加するための規定試合数について
ランキングに参加するためには、各ラウンドで規定の数だけ対戦をこなす必要があります。累計対戦数を超えれば、3rdラウンド以降の大会初参加でもランキングに参加できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327781&id=bodyimage2】
◎アプリ内予選通過後の流れ
各都道府県予選の1位～10位に入賞すると予選通過となり、代表決定戦に進んでいただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327781&id=bodyimage1】
◆『全国都道府県対抗腕ONEグランプリ』特設ページ◆
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/udeone/
2025年8月22日（金）6:00より、「全国都道府県対抗腕ONEグランプリ 予選3rdラウンド[トリオ大会]」をアプリ内で開催いたします。予選は全『城ドラ』ユーザーが参加可能！今回はアプリ内で現在お住いの都道府県を自己申告し、バトルに挑んでいただく形となります。上級者VS初心者でも選択できるキャラ数や育成による差がなく戦える“腕ONEグランプリ”モードでのバトル。挑むほど達成でき、最大1,000ルビーや育成アイテムなど報酬がたっぷりもらえる「腕Pミッション」も同時開催！みなさまのご参加をお待ちしております。
なお8月21日（木）メンテナンス後からは、カタパルトのガチスキル実装などを記念した「ガチミッション（カタパルト）」と「育成解放応援キャンペーン」も開催されます。
全国都道府県対抗腕ONEグランプリ3rdラウンド[トリオ大会]
【開催期間】2025年8月22日（金）6:00 ～ 24日（日）23:59
ルール：
ソロ（「みんなで」）で開催
各都道府県予選はすべて「城とドラゴン」アプリ内「腕ONEスタジアム」モードを使用して行われます。
※本イベントの開催期間中、「腕ONEスタジアム」の「ひとりで」は選択できません
◎参加者の位置情報の申請について
アプリ内の大会受付画面で、リーダーとなった1名が都道府県を自己申告してからバトルへご参加いただきます。エントリーする都道府県は「現在の居住地」を申請してください。
◎トリオ部門チーム組み直しについて
「腕ONEグランプリ」について、トリオチームの組み直しが以下の期間で行えるようになりました。
【チーム組み直し可能期間】2025年8月21日（木）メンテナンス終了後 ～ 9月11日（木）23:59
※『城とドラゴン』アプリ内特設ページの[トリオ]タブから組み直しが可能です。
※期間内であれば何度でも組み直しが可能です。
※組み直しをする度にチームの「腕P」は初期値へリセットされます。また、ランキングへ反映されるための規定試合数もリセットされますのでご注意ください。
※組み直しの際、チーム都道府県の変更も可能です。
※併催されるミッション報酬は各ユーザー1回まで受け取りが可能です。
◎「腕Pミッション」も同時開催
大会に参加することで達成でき、最大1,000ルビーや育成アイテムなど大量の報酬がもらえる「腕Pミッション」も同時開催となります。
※ミッションの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎ランキングに参加するための規定試合数について
ランキングに参加するためには、各ラウンドで規定の数だけ対戦をこなす必要があります。累計対戦数を超えれば、3rdラウンド以降の大会初参加でもランキングに参加できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327781&id=bodyimage2】
◎アプリ内予選通過後の流れ
各都道府県予選の1位～10位に入賞すると予選通過となり、代表決定戦に進んでいただきます。