【宇都宮ブレックス】フライングガーデン×ブレックス コラボ企画実施
株式会社栃木ブレックス
１.フライングガーデンX公式アカウント(https://x.com/fgarden1129)をフォロー
8月28日(木)よりフライングガーデン×ブレックス コラボ企画として、フライングガーデン全店舗で「爆ハン・BREXチーズ」メニューが販売開始されます。
抽選で選手サイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。
爆ハン・BREXチーズ販売開始
ブレックスカラーであるイエローをモチーフにしたたっぷりチーズと山盛りポテトフライをトッピングした爆弾ハンバーグです。
販売価格 1,694円（税込）
販売店舗 フライングガーデン全店舗(https://www.fgarden.co.jp/restaurant/)
販売期間 2025年8月28日(木)から10月末予定
フライングガーデン×ブレックス プレゼントキャンペーン
フライングガーデンとブレックスのコラボを記念して、抽選でブレックス選手サイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。
応募方法
１.フライングガーデンX公式アカウント(https://x.com/fgarden1129)をフォロー
２.該当の投稿をリポスト 指定の投稿を引用リポスト
応募期間 8月28日(木)～9月7日(日)
抽選・結果発表 フライングガーデンX公式アカウントより、当選者のみ応募時に使用されたXアカウントにDMをお送りします。