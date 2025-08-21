30～50代の男女300人対象「老人ホームに関する意識調査」を実施。気になる点は「コスト・信頼性・プライベートの確保」
シックスワン株式会社（本社：東京都、代表取締役：福田智洋）が運営するケアワークス（https://care-works.info/ ）は、2025年8月に30代から50代の男女300人に対して「老人ホーム」に関するアンケート調査を実施しました。本調査は、老人ホームに対するイメージや意識についてアンケートを行ったものです。
【調査概要】
・調査対象：30代～50代の男女
・調査方法：選択式および自由記述式のアンケート
・調査期間：2025年8月1日～8月2日
・有効回答数：300件
・リリース掲載URL：https://care-works.info/news/aJ07pRIAACgAwYUu
【結果概要】
・老後の理想の暮らし方に関しては、「できる限り自宅で暮らしたい」が40.3%と最多。次点として、「必要になったら老人ホームに入りたい」が22.0%という回答となった。
・老人ホームで最も重視するのは、どの年代でも「費用がどのくらいかかるのか」「特にない/まだイメージがわかない」「介護スタッフが信頼できそうか」という回答が上位を占める。
・老人ホームのイメージは「費用が高いイメージ」「スタッフが大変そう」「周りの人とうまくやっていけるかが不安」が上位となった。
【調査詳細】
■将来、老後はどのような暮らし方が理想ですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327339&id=bodyimage1】
将来の老後の理想的な暮らし方については、「できる限り自宅で暮らしたい」が40.3%で最も多く、老人ホームを選ぶという回答は、27.7%となりました。
■老人ホームに対して、あなたが持っているイメージを教えてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327339&id=bodyimage2】
老人ホームに対するイメージについて複数回答で調査した結果、「費用が高いイメージ」が53.7%で最も多い結果となりました。ついで「スタッフが大変そう」（34.7%）「周りの人とうまくやっていけるか不安」（29.3%）といった回答が上位を占めました。
■老人ホームに対するイメージや印象、感じていることについて
自由記述回答では、以下のような声が多く挙げられました。
～費用・経済的負担への懸念に関する声～
・「とにかく費用が高い、年金では入居できない」（男性・50代）
・「貧乏人には縁がない」（女性・50代）
・「利用料が高いイメージ、自分の貯金では入り続けられない」（女性・50代）
～自由・プライバシーの制限への不安に関する声～
・「自由な行動ができない」（男性・50代）
・「行動範囲が限られて閉塞感」（男性・30代）
・「窮屈で自分の好きなように生活できなさそう」（男性・30代）
～スタッフの質・虐待への懸念～
・「介護を理由にした虐待に耐えなければならない」（女性・40代）
・「虐待のニュースがあるから怖い」（男性・30代）
・「職員による虐待が増えている」（女性・30代）
■将来、もし自分が老人ホームに入るとしたら、どんなことが気になりますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327339&id=bodyimage3】
老人ホーム入居時の関心ごとについて複数回答で調査した結果、「費用がどのくらいかかるのか」が54.7%で最も多く、次いで「介護スタッフが信頼できそうか」が49.3%、「プライベートな空間が確保されているか」（39.7%）という結果でした。
