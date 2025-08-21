韓国で大人気のフローズンヨーグルト「ヨアジョン」大阪上陸に続き、新大久保にも国内2号店を進出！
韓国で大人気のヨーグルトアイスクリームブランド「YOAJUNG（ヨアジョン）」が、ついに新大久保に国内2号店をオープンします。濃厚なヨーグルトのコクと爽やかな後味が特徴で、一度食べたらやみつきになると話題。大阪店に続き、今月は横浜高島屋で開催されるイベント「韓国市場」にも期間限定で登場し、一足先に味わえるチャンスも。
トッピングやフルーツを自由にカスタマイズできるスタイルで
旅行気分のデザート体験をお楽しみいただけます。
■ヨーグルトアイスクリーム
価格：未定（決定次第お知らせ）
看板メニューのヨーグルトアイスクリームは、濃厚でなめらかな口どけと爽やかな後味が特長。トッピングやアレンジは
自由自在でそのままでもカスタムでも
楽しめます。
■ヨーグルトコムハニー
価格：未定（決定次第お知らせ）
濃厚でなめらかなヨーグルトアイスの上に、韓国産の天然蜂の巣（コムハニー）を贅沢にトッピングし、さらに香ばしいグラノーラをたっぷり加えた一品。ハチミツの濃い甘みとグラノーラのサクサク食感が、爽やかな酸味のヨーグルトアイスと絶妙に調和し、口いっぱいに広がる贅沢な味わいが楽しめます。ヨアジョンの魅力を象徴する、定番中の定番シグニチャーです。
■店舗概要
店舗名：ヨアジョン yoajung 요아정 新大久保イケメン通り店
所在地：東京都 新宿区大久保1-16-24 楽園食品ビル 101号
オープン日：2025年8月末～9月予定
営業時間：未定（決定次第告知）
主な商品：自家製ヨーグルトソフト、蜂の巣（ハニカム）トッピング、
季節のフルーツアレンジ
■横浜高島屋ポップアップ概要
店舗名：横浜高島屋店（期間限定）
所在地：神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋 8階催会場「韓国市場」内
出店期間：2025年8月21日（木）～8月25日（月）
営業時間：午前10時～午後8時（最終日は午後5時閉場）
主な商品：ヨアジョン横浜スペシャル、ヨアジョンシグニチャー
■日本展開の背景
2025年7月25日に日本1号店として大阪コリアタウン店をオープン。
日本市場でのブランド浸透とファン獲得を狙い、首都圏第1号として
新大久保店を出店します。
新大久保はK-カルチャー愛好者や訪日外国人観光客が多く訪れるエリアで、韓国スイーツの発信拠点として高い集客効果が期待されます。
■ブランド紹介
ヨアジョンは2021年に韓国で誕生したフローズンヨーグルトブランドです。
韓国語の店名は「ヨーグルトアイスクリームの定石」を意味し、自家製ヨーグルトソフトをベースに、蜂の巣やフルーツ、ナッツ、クッキーなど豊富なトッピングで楽しめるのが特徴です。
韓国国内で約400～470店舗を展開し、ハワイ、香港、オーストラリアなど海外にも進出。現地では日常のおやつからお土産まで幅広く親しまれています。
2025年8月現在では全世界677店舗が確認出来る（出展ヨアジョン公式ホームページ）
■新商品やキャンペーン情報、メニュー、店舗検索まで！
ヨアジョン 新大久保店 公式インスタグラムはこちら
詳細を見る :
https://www.instagram.com/yoajung_shinokubo/